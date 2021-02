Nové Mesto hľadá zdravotníkov, v niektorých tímoch chýbajú

Bratislava 4. februára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto hľadá zdravotníkov pre víkendové testovanie na ochorenie COVID-19. Časť zdravotníkov pre testovacie tímy v mestskej časti stále chýba. Samospráva však ubezpečuje, že robí všetko pre to, aby bol počas nadchádzajúceho víkendu otestovaný každý, kto to bude potrebovať, a to bez čakania a stresu. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



"Časť zdravotníkov pre naše testovacie tímy nám stále chýba. Obraciam sa preto na vás s prosbou. Ak ste zdravotník a chcete pomôcť, dajte nám o sebe vedieť. Ak zdravotník nie ste, ale poznáte takého, ktorý by rád pomohol, dajte mu, prosím, o našej výzve vedieť," vyzýva Kusý.



V prípade záujmu je potrebné kontaktovať mestskú časť prostredníctvom e-mailovej adresy testovanie@banm.sk, uviesť je potrebné meno a telefonický kontakt. Odmena pre zdravotníckych pracovníkov je stanovená na 15 eur na hodinu, ochranné pomôcky, odevy, stravu aj pitný režim počas testovacích dní zabezpečí miestny úrad.



Mestská časť pracuje na tom, aby na testovanie v sobotu (6. 2.) a nedeľu (7. 2.) otvorila niekoľko mobilných odberových miest na bezplatné antigénové testy. Niektoré budú testovať celý víkend, niektoré iba jeden. "Ladíme posledné detaily, presný zoznam miest zverejníme v priebehu dnešného dňa," poznamenáva Kusý.



Niektoré bratislavské mestské časti postupne zverejňujú na svojich stránkach alebo sociálnych sieťach bližšie informácie k testovaniu na ich území.