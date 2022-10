Nové Mesto nad Váhom bude mať po 26 rokoch nového primátora

Nové Mesto nad Váhom 31. októbra (TASR) – V Novom Meste nad Váhom sa ako v jedinom meste na strednom Považí zmení primátor. Po 26 rokoch vystrieda Jozefa Trstenského nezávislý kandidát František Mašlonka. Nová funkcia bude podľa jeho slov zodpovednosťou. Prijíma ju s pokorou, ale nie so strachom.



Vo voľbách mu dalo dôveru 3067 Novomešťanov, čo bola takmer polovica (49,56 %) z platných hlasovacích lístkov. Zodpovednosť je podľa neho nahradiť vo funkcii dlhoročného primátora.



"Nové Mesto nad Váhom bolo niekoľko rokov po sebe vyhlásené za najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku, to chceme udržať. Ďalšou výzvou je doplniť niektoré služby, ktoré nám v meste tak trochu absentujú," priblížil Mašlonka.



V komunálnej politike nie je novozvolený primátor nováčikom, štyri roky robí viceprimátora Jozefovi Trstenskému. Post primátora nie je podľa neho iba o honore a ukazovaní sa na námestiach, ale najmä o zodpovednosti voči obyvateľom mesta.



"Pre samosprávy je veľmi ťažké obdobie. Kto okolo toho len tak prechádza, si to ani neuvedomuje. Nie je to med lízať, ale na druhej strane sme vedeli, do čoho ideme. Nebudem vyplakávať, že čo nás čaká. Je to realita a my musíme z tej reality vyjsť ako víťazi. Tak ako pri covide a utečeneckej kríze, ktoré sme zvládli," zdôraznil Mašlonka.



Medzi priority v novom volebnom období podľa neho patrí výstavba nájomných bytov. V tomto volebnom období ich v meste pribudla stovka, v tom nasledujúcom by ich chceli vybudovať okolo 150. "Dôležitá bude aj elektronizácia mestského úradu. Tiež chcem venovať čas osobným stretnutiam s Novomešťanmi. Chceme pokračovať v projekte nového kúpaliska a plavárne, tu však treba vzhľadom na ekonomickú situáciu pokračovať obozretne. Chceme poznať aj názor ľudí, prípadne celý projekt zracionalizovať," uzavrel nový primátor.