Do škôl sa v Novom Meste nad Váhom vráti 642 školákov a 311 škôlkarov

Nové Mesto nad Váhom 28. mája (TASR) – Do lavíc základných škôl v Novom Meste nad Váhom by sa v pondelok (1. 6.) malo vrátiť 642 žiakov 1. – 5. ročníka, čo je 71,73 percenta z celkového počtu žiakov. TASR o tom informoval Dušan Hevery z oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry novomestskej radnice.



Do elokovaných pracovísk materskej školy prihlásili rodičia v Novom Meste nad Váhom od pondelka 311 z 590 detí (52,71 percenta). „Vyučovanie v základných a materských školách vrátane školských klubov detí a školských jedální je personálne zabezpečené,“ doplnil Hevery.



Ako dodal, všetky školské priestory pred otvorením vydezinfikovali, zamestnanci majú ochranné rúška a v školských jedálňach aj ochranné okuliare. Zriaďovateľ zabezpečil dezinfekčné prostriedky, latexové rukavice, bezkontaktné teplomery a papierové utierky. Za poučenie zamestnancov zodpovedajú riaditelia školy. Školy vydali dodatok vnútorného poriadku a prevádzkového poriadku, rodičia nemajú prístup do budovy školy.



„Školské stravovanie v základných školách bude v jedálňach po skupinách, ktoré sa nebudú stretávať. V materskej škole vydajú deťom stravu v miestnostiach, v ktorých prebieha denná činnosť. Ak to počasie dovolí, činnosť skupín detí a žiakov bude na školských dvoroch. Priestory škôl bude kontrolovať mestská polícia, aby sa zamedzil prístup verejnosti na školské dvory a športoviská,“ pripomenul Hevery.