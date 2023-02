Kapacita MŠ na Poľovníckej ulici v Novom Mesto nad Váhom sa zvýši

Nové Mesto nad Váhom 13. februára (TASR) – Novomestská radnica rozšíri kapacitu materskej školy (MŠ) na Poľovníckej ulici o 66 miest. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Na rozšírenie kapacity získalo mesto prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu. Stavebné práce sa začnú 6. marca, ukončené vrátane kolaudácie by mali byť koncom augusta tak, aby od nového školského roku už mohli prijímať do materskej školy väčší počet detí.



"Okrem novovybudovaných priestorov pre tri triedy a 66 detí získa materská škola aj zrekonštruovanú kuchyňu s moderným kuchynským zariadením, stavebnú úpravu vstupného priestoru do budovy MŠ a vyriešenie dlhoročného problému s nevyhovujúcim stavom spojovacích chodieb medzi jednotlivými pavilónmi. V exteriéri pribudne náučný chodník pre deti," informuje radnica.



Počas rekonštrukcie dôjde k čiastočnému obmedzeniu prevádzky materskej školy, prerušia prevádzku školskej kuchyne a dve triedy dočasne presťahujú do náhradných priestorov.