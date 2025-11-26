Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nové Mesto nad Váhom rozdelí z participatívneho rozpočtu 25.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najväčšiu podporu získali projekty Detské ihrisko - hravá rovnováha, Drevo, ktoré učí a Deň rodiny, matiek, detí a školy.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 26. novembra (TASR) - Nové Mesto nad Váhom podporí v budúcom roku v rámci participatívneho rozpočtu desať projektov celkovou sumou 25.000 eur. O finančnej podpore rozhodlo hlasovanie verejnosti. Informovala o tom novomestská radnica na svojej webovej stránke.

O priazeň hlasujúcich sa uchádzalo 13 projektov. Do hlasovania sa zapojilo 1642 občanov, z toho bolo 985 obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Z 2890 hlasov, ktoré pridelili hlasujúci konkrétnym projektom, bolo platných 1765 hlasov.

Najväčšiu podporu získali projekty Detské ihrisko - hravá rovnováha, Drevo, ktoré učí a Deň rodiny, matiek, detí a školy.

Z participatívneho rozpočtu si prilepšia aj projekty Detský letný tábor 2026, Deň rodiny 2026, Mestský trhík súčasťou Adventných potuliek, Hlas mladých online, komunitný festival FestMesto, Veterán rely Nové Mesto nad Váhom a Bzinská na lavičke. Na všetky projekty pôjde zhodne po 2500 eur.
.

