Nové Mesto nad Váhom rozdelí z participatívneho rozpočtu 25.000 eur
Najväčšiu podporu získali projekty Detské ihrisko - hravá rovnováha, Drevo, ktoré učí a Deň rodiny, matiek, detí a školy.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 26. novembra (TASR) - Nové Mesto nad Váhom podporí v budúcom roku v rámci participatívneho rozpočtu desať projektov celkovou sumou 25.000 eur. O finančnej podpore rozhodlo hlasovanie verejnosti. Informovala o tom novomestská radnica na svojej webovej stránke.
O priazeň hlasujúcich sa uchádzalo 13 projektov. Do hlasovania sa zapojilo 1642 občanov, z toho bolo 985 obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Z 2890 hlasov, ktoré pridelili hlasujúci konkrétnym projektom, bolo platných 1765 hlasov.
Najväčšiu podporu získali projekty Detské ihrisko - hravá rovnováha, Drevo, ktoré učí a Deň rodiny, matiek, detí a školy.
Z participatívneho rozpočtu si prilepšia aj projekty Detský letný tábor 2026, Deň rodiny 2026, Mestský trhík súčasťou Adventných potuliek, Hlas mladých online, komunitný festival FestMesto, Veterán rely Nové Mesto nad Váhom a Bzinská na lavičke. Na všetky projekty pôjde zhodne po 2500 eur.
