Nové Mesto nad Váhom získalo pol milióna eur na projekt Zelená oáza
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 10. januára (TASR) - Nové Mesto nad Váhom získalo finančnú podporu vo výške 500.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu na realizáciu projektu Zelená oáza - zelené srdce komunity. Projekt je zameraný na rozvoj voľne prístupnej miestnej infraštruktúry a jeho cieľom je vybudovať multifunkčný park, ktorý sa stane miestom oddychu, stretávania, ekologického vzdelávania a rozvoja cestovného ruchu. Informovala o tom Jana Krištofovičová z kancelárie primátora mesta.
„Účelom projektu je vybudovanie modernej a verejnosti voľne prístupnej oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť ako atraktívny verejný priestor s komunitným, rekreačným a environmentálnym charakterom,“ doplnila Krištofovičová.
Projekt je koncipovaný tak, aby vytvoril atraktívny bod záujmu pre turistov, cyklistov, rodiny s deťmi a návštevníkov regiónu. Má poskytnúť miesto na relax a rekreáciu a doplniť existujúcu turistickú ponuku mesta, Zámerom je tiež umožniť realizáciu komunitných a kultúrnych podujatí.
V rámci projektu vzniknú prírodné jazierko, detské ihrisko s modernými hernými prvkami, lezecká stena, pavilón so zelenou strechou, vyvýšené záhony, mlátový chodník a doplnková infraštruktúra.
„Park bude súčasťou tematickej trasy a siete miestnych atrakcií, čím sa zvýši jeho návštevnosť a prepojenie s ďalšími bodmi záujmu v regióne. V spolupráci s miestnou akčnou skupinou (MAS) a Trenčianskym samosprávnym krajom bude pavilón využívaný aj na prezentáciu lokálnych produktov, remesiel a regionálnych značiek. Projekt tak podporí rozvoj agroturistiky, ekologického vzdelávania a komunitných aktivít,“ spresnila Krištofovičová.
