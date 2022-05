Nové Mesto obnovilo premávku čiastočne vynovenej lanovky na Kamzík

Bratislava 5. mája (TASR) - Čiastočne obnovená sedačková lanovka, premávajúca medzi Železnou studničkou a Kamzíkom v bratislavskom Novom Meste, je od štvrtka opäť prístupná verejnosti. Návštevníci lesoparku sa ňou môžu previezť do konca augusta, a to od štvrtka do nedele i počas sviatkov. Od septembra bude mestská časť pokračovať v jej postupnej rekonštrukcii a modernizácii.



"Typickým návštevníkom lanovky sú rodiny či turisti, ale obľúbili si ju vďaka blízkemu bikeparku aj milovníci horských či zjazdových bicyklov. Za víkend pracovníci obsluhujúci lanovku prepravia smerom hore dva a pol tony bicyklov. Za minulý rok si cestu lanovkou zakúpilo približne 1600 cyklistov," približuje samospráva.



Novomestská lanová dráha je podľa mestskej časti unikátom nielen tým, že po uzatvorení sedačkovej lanovky Dedinky - Geravy v septembri 2009 sa stala poslednou svojho typu na území Slovenska. V rámci Československa ide o jedinú existujúcu dvojsedačkovú lanovku z produkcie bývalej Transporty Chrudim. Unikátom je podľa samosprávy aj svojou spoľahlivosťou, keďže doteraz nebola zaznamenaná ani jedna porucha, pri ktorej by nebol možný dojazd cestujúcich do staníc.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún.



Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.



Lanovka tento rok oslavuje 50. výročie.