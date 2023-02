Nové Mesto obstará dva nové ÚPZ, zároveň aktualizuje ÚPZ Tehelná

Bratislava 12. februára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto sa pustí do prípravy dvoch nových územných plánov (ÚPZ) v oblasti Podhorského pásu. Miestni poslanci tento týždeň schválili obstaranie ÚPZ Podhorský pás – Pod Strážami a ÚPZ Podhorský pás – Vtáčnik/Briežky. Odsúhlasili zároveň aktualizáciu 20-ročného ÚPZ Tehelná.



"Územnoplánovacia dokumentácia zóny Podhorský pás nezodpovedá aktuálnym podmienkam v území a potrebám jeho rozvoja. Navyše má pôvodný územný plán obrovský rozsah riešeného územia a jednotlivé lokality sú v rôznych rozvojových štádiách," konštatuje dôvodová správa s tým, že za optimálne sa považuje pôvodný územný plán nahradiť niekoľkými menšími.



Miestne zastupiteľstvo ešte v septembri 2020 odsúhlasilo obstaranie piatich nových územných plánov zón (lokality Veľký Varan, Slanec, Koziarka, Pod Strážami, Slanec a Vtáčnik). Tie majú nahradiť ÚPZ Podhorský pás z roku 2006. V októbri 2020 začala mestská časť obstarávanie ÚPZ Podhorský pás – Koziarka a ÚPZ Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec. Lokality Veľký Varan a Slanec boli zlúčené do jedného územného plánu, keďže spolu dopravne, respektíve prevádzkovo súvisia.



Novomestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí odsúhlasili aj preskúmanie ÚPZ Tehelná. Vicestarosta Martin Vlačiky podotkol, že kvalitne spracované územné plány zón sú nevyhnutným podkladom na rozvoj mestskej časti a zároveň jej dávajú do rúk silný nástroj na boj s neželanou výstavbou. "Avšak treba ich udržiavať v aktuálnom stave. Územný plán zóny Tehelná je od roku 2003 nedotknutý," skonštatoval Vlačiky, pripomínajúc zmeny v legislatíve či vlastníckych vzťahoch.