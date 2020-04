Nové Mesto odkladá spustenie pilotnej parkovacej rezidentskej zóny

Bratislava 8. apríla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto odkladá pre situáciu okolo nového koronavírusu spustenie pilotného rezidentského parkovania v okolí Tehelného pola. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) s podmienkami na zavedenie regulovaného parkovania malo začať platiť 1. mája, následne sa mal postupne celý projekt spustiť. S prípravami projektu však mestská časť pokračuje.



"V súčasnosti je nevyhnutné vyhnúť sa tomu, aby sa veľa ľudí sústredilo na jednom mieste. A registrácia rezidentov a vydávanie parkovacích kariet, ktoré sa týkajú tisícov Novomešťanov, by práve takéto riziko zvýšeného pohybu a možného šírenia vírusu priniesli," zhodnotil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Mestská časť preto celý proces spustí až po zlepšení epidemiologickej situácie. O posunutí platnosti príslušného VZN bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo. "Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu však nemožno jeho naštartovanie očakávať skôr ako po letných prázdninách," doplnil hovorca mestskej časti Marek Tettinger s tým, príprava pilotného projektu, ktorý sa stane súčasťou celomestskej parkovacej politiky, pokračuje. Mestská časť pripravuje a realizuje všetky potrebné softvérové, materiálne, personálne opatrenia, a taktiež vyznačuje parkovacie čiary v pilotnej zóne.



Po spustení by mal systém v praxi fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Občania s ŤZP budú môcť parkovať za rovnakých podmienok naďalej. Parkovanie bude možné len na vyhradených parkovacích miestach, nie na chodníkoch. Poplatok za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS alebo v parkomate.



Miestne zastupiteľstvo schválilo VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019.