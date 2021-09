Nové Mesto odmieta, že by vychádzalo v ústrety developerom

Bratislava 7. septembra (TASR) – Tvrdenia o tom, že bratislavské Nové Mesto vychádza v ústrety "viacerým spiacim developerským projektom" v lokalite Železnej studničky sú nepravdivé a zavádzajúce. Pre TASR to uviedol vicestarosta Nového Mesta Peter Vaškovič. Reaguje tak na vyjadrenia niektorých aktivistov v súvislosti s územným plánom zóny (ÚPZ) Horná Mlynská dolina. Pripomína, že pre dané územie bola vyhlásená stavebná uzávera.



Aktivisti a ochranári sa nechali pred časom počuť, že ÚPZ by mal zaregulovať možnú výstavbu a zabrániť komerčnej výstavbe, avšak opak je pravdou. Poukázali na to, že v dokumente sa objavilo, okrem iného, aj dobudovanie kanalizácie, na ktoré údajne čakajú roky viaceré developerské projekty. "Práve absencia kanalizácie pomohla zastaviť kontroverznú výstavbu vilových domov pri Sanatóriu. Vybudovanie kanalizácie rozviaže ruky developmentu, stačí sa prejsť od Partizánskej lúky po Snežienku," skonštatovali.



Vicestarosta oponuje, že nejde o návrh ÚPZ, ale o návrh zadania, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním, samotný návrh ÚPZ ešte nebol spracovaný. Keď sa tak stane, prejde verejným pripomienkovaním a bude ho schvaľovať miestne zastupiteľstvo. Na margo zámeru dobudovať kanalizáciu Vaškovič poznamenal, že tento zámer je súčasťou platného územného plánu hlavného mesta a keďže územný plán zóny musí byť spracovaný v súlade s nadradeným územným plánom, tak aj ÚPZ Horná Mlynská dolina musí byť spracovaný v súlade s územným plánom Bratislavy.



Vedenie mestskej časti ubezpečuje, že má záujem stanoviť jednoznačné, jasné a presné pravidlá a regulatívy pre funkčno-prevádzkové využívanie a hmotovo-priestorové usporiadanie územia. Svedčiť o tom má aj skutočnosť, že samospráva obstaráva územný plán zóny, v ktorom budú tieto regulatívy stanovené a v miestnom zastupiteľstve schválené. Do jeho spracovania, najdlhšie však na päť rokov, má územie chrániť stavebná uzávera. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť koncom júna.



Podľa starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého má ochrániť stavebná uzávera dané územie pred nežiaducou stavebnou činnosťou. "Dávame stopku pre nové projekty. Netýka sa len výnimiek, ako napríklad asanácia a následná novostavba novej Snežienky, revitalizácia umelých vodných nádrží či areálu Arboréta na Kamzíku. Čiže rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ktoré budú slúžiť ľuďom," povedal Kusý.



Petície sú podľa mestskej časti legitímnym nástrojom, ktorým obyvatelia majú možnosť prejaviť svoje názory, avšak je oveľa dôležitejšie, aby sa zapájali do prerokovávacích procesov, teda do verejných prerokovávaní spracovaných návrhov územnoplánovacích dokumentácií.