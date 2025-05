Nové Mesto plánuje vytvoriť Račiansku promenádu, hľadá financie

Bratislava 11. mája (TASR) - Bratislavské Nové Mesto plánuje vytvoriť Račiansku promenádu. Projekt počíta s revitalizáciou chodníka medzi Račianskym mýtom a Kraskovou ulicou. Cieľom je vytvoriť nový oddychovo-rekreačný priestor. Koncept má nadviazať na revitalizáciu parku na Račianskom mýte. Pre TASR to uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



„Mestská časť plánuje v danom úseku revitalizáciu povrchov a umiestnenie nového mobiliáru. Povrchy sú poškodené, a preto revitalizácia daného úseku by bola viac než vítaná,“ skonštatoval Čupka.



Mestská časť už má interne vypracovaný projekt. Rámcovo počíta so sumou niekoľko stoviek tisíc eur. Závisieť to bude od toho, v akom rozsahu bude daný projekt finálne realizovať. Samotná realizácia projektu zasa závisí od toho, kedy na to samospráva nájde finančné prostriedky. Aktuálne hľadá interné aj externé zdroje.