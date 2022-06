Bratislavské Nové Mesto požiadalo o mimoriadny odlov diviakov

Bratislava 13. júna (TASR) – Bratislavské Nové Mesto sa pre výskyt diviakov v niektorých jeho lokalitách obrátilo so žiadosťou o ich mimoriadny odlov na nepoľovných plochách na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu (OÚ) Bratislava. Mestská časť zároveň apeluje aj na obyvateľov, aby nevyhadzovali potraviny či mali psy na vôdzke.



"V súvislosti so zvýšeným počtom podnetov občanov, ktorí upozorňujú na výskyt diviakov v lokalite ulíc Klenová, Višňová či Pod krásnou hôrkou počas tohtoročnej jari, mestská časť podnikla príslušné kroky," ubezpečuje samospráva.



Deklaruje, že všetky podnety postúpil miestny úrad na kompetentné orgány v súlade s legislatívou. Okrem OÚ Bratislava je to aj regionálna veterinárna a potravinová správa a Mestské lesy v Bratislave, ktoré sú užívateľom príslušného poľovného revíru.



Mestská časť totiž nemá v kompetencii organizovať prípadný odlov lesnej zveri. "Preto sa obrátila so žiadosťou o mimoriadny odlov na nepoľovných plochách v tejto lokalite prostredníctvom užívateľa príslušného poľovného revíru na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Bratislava," konštatuje samospráva.



Miestnych obyvateľov zároveň vyzýva, aby nevyhadzovali z balkónov žiadne potraviny a nenechávali zvyšky potravy v okolí odpadových košov, čo môže diviaky lákať. Pripomína im tiež, aby mali pri strete s diviakmi svoje psy na vôdzkach.



O urgentné riešenie výskytu diviakov požiadala tento rok mestská časť Karlova Ves, ktorá pravidelne žiada okresný úrad o mimoriadne povolenia pre poľovníkov štátnych či mestských lesov. Dôvodom, prečo sa diviaky objavujú v Karlovej Vsi, ale aj okolitých častiach Bratislavy, je podľa samosprávy ich premnoženie a zároveň aj zvýšený pohyb ľudí v prímestských lesoch, podľa mestských lesov tiež dostatok potravy a absencia prirodzeného predátora, napríklad vlka.



Tento rok zaznamenali diviakov napríklad na električkovej trati na Nábreží armádneho generála L. Svobodu, pred vchodom do novej budovy SND či na Kramároch.