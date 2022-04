Nové Mesto pracuje na návrhu programu rozvoja na najbližšie roky

Bratislava 14. apríla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pracuje na návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2022 až 2030. Na príprave dokumentu pre rozvoj mestskej časti na najbližšie roky spolupracuje samospráva s občianskym združením Inštitút priestorového plánovania. Návrh by mal byť verejnosti predstavený v priebehu mája až júna.



Pod gesciou vedenia mestskej časti vznikajú pracovné skupiny pre šesť základných oblastí. Ide o udržateľnú mobilitu a technickú infraštruktúru, životné prostredie, školstvo a šport či cestovný ruch, kultúru a kreatívny priemysel. Ďalšie skupiny zastrešujú oblasť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj výskum, vývoj, informačno-komunikačné technológie a inovácie, ľudské zdroje a ľudský kapitál.



"Tieto skupiny analyzujú a pomenujú základné problémy, ako aj kľúčové riešenia rozvoja," približuje samospráva. Mali by dať napríklad odpovede na otázky, koľko mestská časť vybuduje škôlok, koľko pribudne ihrísk, ako by mali byť skvalitnené cesty či sociálne služby alebo ako sa bude rozvíjať starostlivosť o zeleň.



Z ich rokovaní vzíde spoločný návrh programu na roky 2022 – 2030. Verejnosti by mal byť predstavený v priebehu mája až júna. O jeho definitívnej podobe rozhodne následne miestne zastupiteľstvo.