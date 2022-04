Nové Mesto pripravuje ukrajinsko-slovenský komunitný dom

Bratislava 1. apríla (TASR) – Komunitné centrum na Ovručskej ulici v bratislavskom Novom Meste by sa malo dočasne zmeniť na ukrajinsko-slovenský komunitný dom. Mestská časť chce takto vytvoriť priestor pre ľudí z Ukrajiny, kde okrem informácií a služieb nájdu aj miesto na stretávanie sa či výmenu skúseností. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



"Život v komunite je vždy ľahší. Vytvárame priestor, kde nájdu všetky dôležité služby, potrebnú radu, informáciu, miesto, kde sa budú stretávať, vymieňať si skúsenosti, tráviť čas v komunite, venovať sa spoločným aktivitám. A to nielen medzi sebou, ale aj miestnou novomestskou komunitou," približuje Kusý.



Pripomenul, že mestská časť pokračuje v pomáhaní utečencom z Ukrajiny, či už s ubytovaním, prácou, potravinami alebo inými potrebnými vecami. Do novomestských základných škôl prijala samospráva takmer 100 ukrajinských žiakov, pre menšie deti by mali slúžiť práve priestory pripravovaného komunitného centra. Aj preto, že mestská časť nemá kapacity prijať ďalšie deti do svojich materských škôl.



"Symbolicky som odovzdal kľúč od centra pani Pavlyne, Ukrajinke, ktorú sme zamestnali, aby koordinovala činnosť komunitného domu," poznamenal Kusý. Pomáhať budú tiež dobrovoľníci, v prípade potreby aj mestská časť.