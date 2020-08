Nové Mesto skúša pri starostlivosti o stromy zavlažovacie vaky

Bratislava 1. augusta (TASR) – Bratislavské Nové Mesto prichádza v rámci efektívnej starostlivosti o zeleň počas horúcich dní so zavlažovacími vakmi naplnenými vodou. Mestská časť ich osádza priamo k stromom, ktoré tak majú pravidelný prísun vlahy až priamo ku koreňom. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



"Prvých 30 takýchto pomocníkov sme umiestnili na svahu medzi Višňovou a Magurskou, na Šuňavcovej, Svätovojtešskej, Matúškovej, Sibírskej či v parku na Račianskom mýte," približuje Kusý.



Do jedného zavlažovacieho vaku sa podľa neho zmestí 100 litrov, do menších 57 litrov vody, ktorá sa postupne počas šiestich až ôsmich hodín pomaly uvoľňuje do pôdy. „Zemina stihne vodu vsiaknuť, takže neodteká do okolia a po svahu ako pri bežnom polievaní,“ podotýka Kusý.



Mestská časť už vlani prišla s novým spôsobom starostlivosti o stromy, ktorým im chce uľahčiť život v mestskom prostredí, kde bývajú ich korene často obklopené asfaltom, betónom či spevnenými plochami. Ide o systém pôdnych košov. V praxi funguje tak, že skôr, ako sa nový strom zasadí, vybudujú sa v podzemí podmienky, ktoré vytvoria veľký a bezbariérový priestor pre rast koreňovej sústavy.



"Vložené pôdne koše (bunky) okrem toho vedia zadržať dažďovú vodu aj potrebný vzduch, zabezpečia tak stromu zavlažovanie aj vetranie. A to aj pri inštalácii nepriepustného povrchu nad týmito pôdnymi bunkami," vysvetlila samospráva s tým, že pôdne bunky chce využívať hlavne pri spevnených plochách, ako sú parkoviská, cestné komunikácie či chodníky. Ubezpečila, že predmetné koše v zemi životnému prostrediu neškodia. Inšpiráciu našla mestská časť v Holandsku a Kanade.



Starostlivosť o zeleň a stromy zabezpečuje v Novom Meste miestna organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb.