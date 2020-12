Bratislava 1. decembra (TASR) – Bratislavská mestská časť Nové Mesto spúšťa regulované parkovanie v zóne Tehelné pole. Ide o pilotný projekt, ktorý má priniesť jasné pravidlá a poriadok v parkovaní do jednej z najvyťaženejších lokalít v blízkosti štadiónov a ich širšom okolí. Zóna je ohraničená Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova. TASR o tom informoval hovorca novomestskej samosprávy Marek Tettinger.



Registrácia rezidentov s trvalým pobytom, ktorých nové pravidlá pri parkovaní zvýhodnia, sa začína v utorok. Registrácia bude počas decembra a v tomto období sa pokuty za porušenie pravidiel regulovaného parkovania udeľovať nebudú.



"Rezidentská parkovacia karta bude spoplatnená sumou 39 eur, po jej získaní však budú obyvatelia zóny parkovať počas roka bez obmedzení a ďalších poplatkov. Rezidenti majú nárok na tri karty na jeden byt – za prvú zaplatia ročne 39 eur, za druhú 150 eur a za tretiu 500 eur," spresnil Tettinger. Zdarma budú môcť rezidenti navyše získať aj návštevnícku kartu, vďaka ktorej budú môcť ich návštevy parkovať v zóne bez poplatkov 100 hodín ročne. V prípade, že rezidenti nemajú auto, a teda ani rezidentskú kartu, budú mať nárok na 150-hodinovú bezplatnú návštevnícku kartu.



Obyvatelia Nového Mesta, ktorí nemajú v zóne trvalý pobyt, majú nárok na bonusovú kartu za desať eur ročne, s ktorou budú môcť v pilotnej zóne parkovať bez ďalšej úhrady dve hodiny denne. "Návštevníci-nerezidenti, ktorí do Nového Mesta prichádzajú za prácou či na športové alebo kultúrne podujatia, budú môcť v zóne Tehelné pole od decembra parkovať len od 8.00 do 18.00 h, za hodinu zaplatia 1,50 eura," poznamenal hovorca. Parkovací lístok si môžu ľudia kúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie či SMS správy. Podnikatelia, ktorí majú v pilotnej zóne sídlo firmy, si budú môcť za 1500 eur zakúpiť ročnú abonentskú kartu.



Spustenie pilotnej rezidentskej zóny bolo pôvodne naplánované na 1. mája. Mestská časť však spustenie pilotného projektu musela pre pandémiu nového koronavírusu presunúť, schválený bol 1. október. Následne sa spustenie presunulo na 1. decembra. Dôvodom bola nutnosť zopakovať verejné obstarávanie na informačný systém pre regulované parkovanie, ale aj komunikácia s obyvateľmi.



Orientovaniu sa v novej parkovacej politike má verejnosti pomôcť aj webová stránka parkovanie.banm.sk.