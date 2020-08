Nové Mesto v Bratislave je na druhú vlnu pandémie pripravené

Bratislava 25. augusta (TASR) – Bratislavské Nové Mesto je na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravené. Poukázal na to aj miestny krízový štáb, ktorý sa koncom minulého týždňa venoval protivírusovým opatreniam, vybavenosti ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami a pripravenosti mestskej časti na začiatok blížiaceho sa školského roka.



"Mestská časť je pripravená. Pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne pandemické informácie a prijíma podľa potreby príslušné opatrenia. Postupujeme podľa pokynov a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR, ministerstiev a krízového štábu," uviedol pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.



Základné a materské školy, ktorých je mestská časť zriaďovateľom, sa pripravujú na bezpečný návrat detí po letných prázdninách. Školy sú tiež pripravené aj na možnosť, ak sa počas školského roka objaví prípad infekcie žiaka či zamestnanca školy. "Majú vytvorené izolačné miestnosti a manuály ďalšieho postupu, aby sa zabránilo šíreniu vírusu," poznamenal Borčin.



Samospráva má zároveň vytvorené zásoby osobnej a plošnej dezinfekcie, ako aj ochranných rúšok pre zamestnancov či organizácie mestskej časti. Testovanie zamestnancov zatiaľ naplánované nie je. Ak si to bude situácia opäť vyžadovať, je mestská časť pripravená zapojiť do pomoci aj dobrovoľníkov a obnoviť telefonické linky pomoci občanom. Pre tých, ktorí chcú pomôcť finančne, je stále k dispozícii transparentný účet Nového Mesta.



Stránkové hodiny miestneho úradu na Junáckej ulici pokračujú z bezpečnostných dôvodov v doterajšom režime, teda v klientskom priestore na prízemí budovy. Vstup do nej je možný iba s ochranným rúškom.