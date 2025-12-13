< sekcia Regióny
Nové Mesto verí, že Tržnica sa viac zviditeľňuje na mape mesta
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto verí, že Tržnica na Trnavskom mýte sa stále viac zviditeľňuje na mape hlavného mesta, a to nielen na tej kultúrnej. Poukazuje na pribúdanie nových prevádzok vrátane gastra, ale aj záujem zo strany organizátorov rôznych podujatí. Plány má mestská časť aj na budúci rok. Pre TASR to uviedla vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„Využitie Tržnice sa nemení, ale dopĺňa. Obchodno-predajná funkcia ostáva zachovaná. Pribúdajú prevádzky s kvalitnejším gastrom, ale aj iné typy prevádzok. Dopĺňa sa funkcia kultúrnospoločenská,“ skonštatovala Goffová upriamujúc pozornosť na koncerty, výstavy, čítačky či workshopy.
Okrem nových prevádzok pribudla tento rok napríklad aj čitáreň či detský kútik, ale taktiež interiérové rastliny a približne dve desiatky stromov. Mestská časť zrealizovala aj viacero rekonštrukcií a čistení priestorov od pozostatkov po bývalých nájomcoch pripadne iných „prílepkoch“. V exteriéri „očistila“ plášť budovy od balíkomatov či reklám, ale odstránila aj starý doubledecker.
Modernizáciou a doplnením prešiel aj kamerový systém. „Kamerový systém nebol úplne najmodernejší. Vyše 40 nových kamier pomôže chrániť návštevníkov aj predajcov,“ poznamenala Goffová s tým, že kamery pokrývajú vnútorné priestory i bezprostrednú blízkosť budovy. Súčasťou opatrení je aj nový signalizačný bezpečnostný systém, ktorý umožní rýchlejšiu reakciu v prípade incidentu.
V súčasnosti mestská časť rokuje s externým partnerom, ktorý má zámer financovať časť prác na rekonštrukcii budovy. Ide predovšetkým o opravu vstupov, výmenu izolácie skleneného plášťa a ďalšie menšie zmeny. Samospráva sa chce zároveň uchádzať o finančnú podporu na ochranu národných kultúrnych pamiatok, ktorou je aj Tržnica. Kľúčovými investíciami majú byť rekonštrukcia vzduchotechniky a strechy, pričom obe akcie si vyžadujú spolu približne 3,5 milióna eur. V rámci dramaturgie využitia Tržnice chce naďalej podporovať kultúrno-spoločenské podujatia, budúci rok by ich mali oživiť aj podujatiami v spolupráci so základnými školami.
