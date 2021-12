Nové Mesto vráti rezidentom z Tehelného poľa časť za parkovacie karty

Bratislava 14. decembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto vráti držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet zo zóny Tehelné pole časť poplatku za ich vydanie. Pôjde o alikvotnú sumu, ktorá zodpovedá obdobiu od 1. októbra 2021 do uplynutia ročnej platnosti parkovacej karty. Schválili to v utorok miestni poslanci. Vrátenie sumy sa týka zhruba 2000 rezidentov.



Zóna Tehelné pole bola zónou, v ktorej mestská časť v decembri 2020 spustila pilotný projekt regulovaného parkovania, ktorý zaviedol nové pravidlá. Vydaním parkovacích kariet zvýhodňoval miestnych obyvateľov s trvalým pobytom, teda rezidentov, pre nerezidentov priniesol poplatky za tzv. hodinové parkovanie. Pilotný systém sa formálne skončil 1. októbra, keď správa nad regulovaným parkovaním prešla z mestskej časti na hlavné mesto. Zóna Tehelné pole je jednou z prvých troch zón, kde má platiť mestská parkovacia politika Bratislavský parkovací asistent PAAS.



Mestská časť následne požiadala hlavné mesto, aby akceptovalo platnosť vydaných rezidentských kariet aj po 1. októbri. Argumentuje znením vzájomnej zmluvy o spolupráci z 15. júna. "Hlavné mesto to vo svojich analýzach odmietlo a oznámilo, že bude vydávať vlastné spoplatnené parkovacie karty," podotýka mestská časť. Miestny úrad preto predložil miestnemu zastupiteľstvu riešenie situácie v dvoch alternatívach. Poslanecký zbor schválil návrh vrátenia alikvotnej sumy rezidentom.



O mechanizme vrátenia peňazí tým rezidentov zóny Tehelné pole, ktorých sa to týka, bude mestská časť informovať v najbližšom čase. "Našou snahou od začiatku je, aby celý proces prebehol s čo najmenším administratívnym zaťažením rezidentov," ubezpečuje samospráva.