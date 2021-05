Nové Mesto vyhlásilo stavebnú uzáveru lokality Železná studnička

Na snímke starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý počas tlačovej konferencie na tému - Stavebná uzávera na Železnej studničke 27. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto vyhlásilo stavebnú uzáveru Hornej Mlynskej doliny, čiže lokality Železná studnička. Mestská časť ňou chce ochrániť územie s rozlohou 102 hektárov do doby, kým preň nebude schválený územný plán zóny (ÚPZ). Stavebná uzávera musí ešte nadobudnúť právoplatnosť. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý a vicestarosta Peter Vaškovič.poznamenal Vaškovič.Poukázal na to, že v predmetnom území sa nachádzajú hodnotné historické pamiatky chránené pamiatkovým zákonom, ale tiež hodnotné prírodné prvky s vysokou ekologickou či environmentálnou hodnotou. Platí tiež ochranné pásmo vyhlásené Pamiatkovým úradom SR. Ide o pamiatky ako Cesta na Červený most, železničný most – fragment piliera, železničná stanica, vodné nádrže či zotavovňa, teda bývalá Čatlošova vila, ale tiež o pamätník padlým vojakom z roku 1866 nachádzajúci sa na Kamzíku.Podľa vicestarostu má samospráva konkrétnu predstavu o tom, ako by toto územie malo v budúcnosti vyzerať. Rozvoj sa má týkať najmä športových, rekreačných a oddychových aktivít. Mestská časť preto od roku 2016 pracuje na obstaraní územno-plánovacej dokumentácie zonálneho charakteru, ktorá má predstavy priblížiť do realizácie. Do doby jej spracovania a schválenia by samospráva chcela, aby ochranu územia zabezpečila stavebná uzávera, ktorú stavebný úrad vyhlásil špeciálnym územným rozhodnutím.skonštatoval Kusý s tým, že v lokalite sa v minulosti objavilo viacero väčších či menších zámerov developerov, od hotela po viladomčeky pri Čatlošovej vile. Územie si podľa neho zaslúži mimoriadnu ochranu.Stavebná uzávera ešte nie je právoplatná, verejnosť ju môže pripomienkovať.