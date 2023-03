Bratislava začala s postupnou revitalizáciou Račianskeho mýta

Bratislava 9. marca (TASR) – Bratislavské Nové Mesto začalo s postupnou revitalizáciou Račianskeho mýta. Prvým krokom je sanácia budovy bývalého bufetu, ktorej stav bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Dočasne ho nahradí gastrokontajner. TASR o tom informovala Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu.



"Budova bufetu bola, veľmi laicky, v katastrofálnom stave. Hliníkové rozvody elektriny, zatekajúci a plesnivý strop, žiadna izolácia. Služby, na ktoré sú obyvatelia roky zvyknutí, však ostanú zachované. Zatiaľ v dočasnom priestore," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Budova bola postavená v roku 1970 pre správcu detských ihrísk. Od roku 1994 však bola prenajímaná a slúžila ako bufet. O budúcej podobe a funkciách jeho "následníka" rozhodnú v najbližších rokoch obyvatelia i návštevníci.



V najbližších týždňoch by mala samospráva začať rekonštruovať ďalšie časti parku na Račianskom mýte. Podľa starostu ide o dlhé roky zanedbávaný priestor, kde sa všetko riešilo len provizórne. "Uvedomujeme si potenciál Račianskeho mýta a jeho význam pre Bratislavčanov," poznamenal Čupka.



V prvej fáze revitalizácie sa počíta s multifunkčným ihriskom, stojanmi na bicykle, pitnou fontánou, hojdacími sieťami či s fitness prvkami. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 1,6 milióna eur, práce by sa mali začať pred letom.



Projekt Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ambíciou mestskej časti je postupná revitalizácia celého územia Račianskeho mýta, a to z externých zdrojov.