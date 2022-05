Bratislavské Nové Mesto začalo s prípravou PHSR na roky 2022 až 2030

Bratislava 19. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto začalo s prípravou strategického dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2022 až 2030. Na jar začalo so zberom a analýzou dát a dokumentov, v týchto dňoch sa pustilo v rámci druhej fázy do prieskumu názorov obyvateľov.



"Chceme zistiť, ako sú spokojní s kvalitou života v Novom Meste a zároveň sa od nich dozvedieť ich predstavu o budúcom smerovaní mestskej časti," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Samospráva preto na svojej webovej stránke zverejnila anonymný dotazník. K jeho on-line verzii pribudne tlačová verzia, ktorú mestská časť doručí do novomestských domácností. Na jeho vyplnenie majú obyvatelia čas do piatka 17. júna. Mestská časť ubezpečuje, že všetky údaje budú slúžiť výlučne na spracovanie súhrnných štatistických výstupov.



Samospráva v tejto súvislosti paralelne diskutuje aj so zástupcami inštitúcií, ktoré v Novom Meste pôsobia, i so zástupcami mimovládnych organizácií a rôznymi odborníkmi. Cieľom je definovať kľúčové výzvy a problémy od všetkých relevantných aktérov, ktorí môžu a majú záujem participovať na rozvoji mestskej časti.



Po spracovaní výsledkov analytickej časti je naplánovaná verejná prezentácia, následne začne samospráva pracovať na definovaní prioritných oblastí svojho ďalšieho rozvoja. V konečnej fáze tvorby bude vypracovaný Akčný plán, ktorého súčasťou budú konkrétne projektové aktivity. Jeho návrh by mal byť prezentovaný verejnosti koncom júna, kedy budú môcť materiál pripomienkovať. Dokument by mal byť hotový na jeseň.