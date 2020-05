Nové Mesto začne vyznačovať pilotnú parkovaciu rezidentskú zónu

Bratislava 2. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto začne od budúceho týždňa s prácami v súvislosti s vodorovným dopravným značením pre potreby pilotného projektu rezidentského parkovania v okolí Tehelného pola. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Od začiatku týždňa bude novomestský EKO-podnik VPS prostredníctvom letákov najskôr informovať miestnych obyvateľov o harmonograme prác a s tým súvisiacich inštrukciách a termínoch," približuje samospráva. Týka sa to lokality ulíc Odbojárov, Športová a Kalinčiakova. Ďalšie informácie bude mestská časť zverejňovať priebežne na svojej stránke i na sociálnej sieti.



Nové Mesto muselo pre nový koronavírus odložiť spustenie projektu pilotného rezidentského parkovania. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) s podmienkami na zavedenie regulovaného parkovania malo totiž začať platiť 1. mája, následne sa mal postupne celý projekt spustiť. O posunutí platnosti príslušného VZN bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo. S prípravami projektu však mestská časť naďalej pokračuje.



Po spustení by mal systém v praxi fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Občania s ŤZP budú môcť parkovať za rovnakých podmienok naďalej. Parkovanie bude možné len na vyhradených parkovacích miestach, nie na chodníkoch. Poplatok za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS alebo v parkomate.



Miestne zastupiteľstvo schválilo VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019.