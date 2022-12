Bratislavské Nové Mesto zatvorí pre vysokú chorobnosť ZŠ Sibírska

Bratislava 12. decembra (TASR) - V bratislavskom Novom Meste zatvoria pre vysokú chorobnosť ďalšiu základnú školu (ZŠ). Najnovšie bude od utorka (13. 12.) do piatka (16. 12.) prerušené vyučovanie na ZŠ Sibírska. Žiaci i učitelia sa do školy vrátia v pondelok (19. 12.). Informuje o tom mestská časť.



"Chrípka, žiaľ, "úraduje" aj v novom týždni. V našej Základnej škole Sibírska evidujú viac ako 40-percentný výskyt chrípkových ochorení, vďaka čomu museli aj tu pristúpiť k prerušeniu vyučovania," približuje samospráva.



V danom období bude zároveň prerušená aj prevádzka školskej jedálne, školského klubu detí a krúžková činnosť v priestoroch školy.



Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava je v súčasnosti prerušené do pondelka na ZŠ Odborárska, žiaci by sa mali do školských lavíc vrátiť 13. decembra. Prevádzku majú prerušenú aj materské školy Legerského a Pionierska, a to do 13. decembra. Deti sa do nich majú vrátiť v stredu (14. 12.).



Starosta Nového Mesta Matúš Čupka už pred časom apeloval na rodičov, aby choré deti do školy či škôlky neposielali.