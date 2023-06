Nové Mesto zavádza príspevok na školské potreby pre prvákov

Bratislava 27. júna (TASR) - Bratislavské Nové Mesto rozšíri možnosti jednorazovej finančnej výpomoci o príspevok na školské potreby pre prvákov základných škôl. Finančný príspevok bude vo výške 30 eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. O príspevok môžu rodičia požiadať do polovice septembra.



"Uvedomujeme si zložitú finančnú situáciu, v ktorej sa rodičia prváčikov ocitnú pred začiatkom školského roka. Veríme, že príspevok zo strany mestskej časti bude pre rodičov pomocou," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Finančný príspevok je pre všetkých prvákov, ktorých rodičia či opatrovníci majú trvalý pobyt v mestskej časti. K žiadosti je potrebné pripojiť doklad totožnosti a rozhodnutie riaditeľa štátnej základnej školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Bližšie informácie sú zverejnené na webe mestskej časti, k dispozícii budú aj priamo na školách.



Takýto príspevok poskytuje napríklad mestská časť Ružinov v sume 40 eur pre približne 560 detí ročne či mestská časť Staré Mesto vo výške 50 eur pre približne 240 detí ročne. "V Novom Meste nastupuje do prvej triedy základnej školy ročne približne 300 detí z našej mestskej časti. Vo finančnom vyjadrení by príspevok 30 eur pre dieťa predstavoval približne 9000 eur ročne," uvádza dôvodová správa materiálu.



Príspevok na školské potreby pre prvákov je ďalším z jednorazových finančných príspevkov, ktorými Nové Mesto pomáha rodičom. Každoročne poskytuje vianočný príspevok pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi vo výške 250 eur, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi do výšky 350 eur či príspevok na letnú detskú rekreáciu vo výške 250 eur.