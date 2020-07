Nové Mesto žiada postaviť v Novom Istropolise najprv kultúrne centrum

Bratislava 17. júla (TASR) – Bratislavská mestská časť Nové Mesto žiada developera Immocap Group, ktorý na mieste súčasného Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte plánuje vybudovať projekt Nový Istropolis, aby staval kultúrno-spoločenské a kongresové centrum ako prvé, prípadne v prvej fáze výstavby. V piatok to vyhlásil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



"Toto je naša elementárna podmienka. Nemôže investor prísť, kúpiť Istropolis, vybudovať byty, administratívu, obchody a samotnému Istropolisu sa nevenovať, prípadne niečo ponatierať. Je to nevyhnutná súčasť investície a musí byť v prvej fáze. Najprv sa musí postaviť kultúrno-spoločensko-kongresové centrum," uviedol starosta. Trvá na tom, aby sa tam zachovala kultúra minimálne v rozsahu, v akom fungovala v minulosti.



Mestská časť investora žiada, aby spolu s hlavným mestom mala možnosť spolurozhodovať, ako bude vyzerať budúci verejný priestor v projekte Nový Istropolis. Nové Mesto podľa starostu nemá vlastné centrum a tento zámer je príležitosťou, ako ho vytvoriť. Samospráva poukazuje aj na plánovanú novú železničnú stanicu Filiálka. "V minulosti som podpisoval územné rozhodnutie, ktoré umiestňovalo stanicu Filiálky do priestoru pod súčasné parkovisko, ktoré sa nachádza pred Istropolisom. Investor musí vytvoriť priestor, aby keď štát jedného dňa začne so stavbou, bolo možné umiestniť stanicu práve na toto miesto," uviedol Kusý.







Novomestská samospráva žiada Immocap Group, aby sa v rámci revitalizácie územia nevenoval len svojmu pozemku, ale riešil aj okolie vrátane zelene, chodníkov, zastávok MHD. Vyžaduje tiež, aby zo súčasného domu odborov a jeho okolia sa v novom projekte zachovalo všetko, čo je hodnotné. Starosta avizoval, že sa budú zaujímať aj o budúcnosť kubánskeho mramoru, ktorý tvorí obklad budovy. Taktiež chce, aby developer umožnil na svojom pozemku postaviť škôlku pre potreby miestnej komunity.



Kusý povedal, že na týchto požiadavkách mestská časť trvá a musia byť súčasťou zámeru. "Bez toho nebudeme súhlasiť, aby sa investícia zrealizovala," podotkol s tým, že ak chce investor postaviť takú veľkú a dôležitú stavbu, mal by fungovať v súčinnosti so samosprávou Nového Mesta i hlavného mesta. "Mesto a mestská časť prostredníctvom svojich odborných pracovníkov, architektov i urbanistov musia mať možnosť vyjadriť sa," skonštatoval.



Na mieste súčasného Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte by mohol v budúcnosti vyrásť projekt Nový Istropolis. Do lokality má priniesť moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum s kapacitou 3000 miest na sedenie. Popritom tam majú byť postavené kancelárie, administratívne budovy, rezidencia či hotel. Zámer predstavil developer Immocap Group, ktorý sa bude usilovať, aby tam vzniklo národné kultúrne a kongresové centrum. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje. Výstavbu projektu by chcel spustiť na prelome rokov 2022/2023 a dokončiť ju v roku 2025.