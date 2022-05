Nové Mesto získalo vyše 3,6 milióna eur na rozšírenie kapacít škôl

Bratislava 29. mája (TASR) - Bratislavská mestská časť Nové Mesto získala viac ako 3,6 milióna eur na rozšírenie kapacít svojich škôl. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku pribudne 12 nových tried na základných školách na Cádrovej na Kramároch a na Odborárskej v Dimitrovke. Na svojom webe o tom informuje novomestská samospráva.



Jeden a štvrť milióna eur investuje mestská časť na vybudovanie nového pavilónu Základnej školy Odborárska. "Okrem šiestich tried a odborných učební tam bude aj jedáleň, pričom nová budova z hľadiska energetiky spĺňa tie najmodernejšie kritériá," uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Pre Základnú školu Cádrovu získala mestská časť 2,35 milióna eur. Na tejto škole rekonštruujú postupne všetky budovy a priestory. Posledná zostala budova jedálne a kuchyne. "Vďaka získaným zdrojom tam budeme môcť urobiť nadstavbu a prístavbu a pre deti z Kramárov tak vytvoríme priestory pre šesť nových tried," spresnil starosta. Súčasťou modernizácie bude aj nový výťah.