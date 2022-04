Nové Mesto zvýši príspevok pre deti v súkromných škôlkach na 100 eur

Bratislava 15. apríla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto zvýši nenávratný finančný príspevok pre rodičov, ktorí z kapacitných dôvodov umiestnia svoje dieťa do súkromnej materskej školy (MŠ). Jeho výška sa zmení z doterajších 80 na 100 eur. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré tento týždeň schválili miestni poslanci. VZN nadobudne účinnosť 1. júla.



"Cieľom je zníženie náročnosti financovania nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do súkromnej materskej školy v prípade, že dieťa napriek tomu, že má trvalé bydlisko v Novom Meste, nebolo do materskej školy v pôsobnosti mestskej časti prijaté," konštatuje dôvodová správa materiálu. Samospráva takto reaguje aj na aktuálnu situáciu a neustále sa zvyšujúcu infláciu.



Napriek tomu, že zvýšenie príspevku miestnym zastupiteľstvom prešlo, vyjadrili niektorí z poslancov v rámci rozpravy názor, že pri jeho pilotnom zavádzaní by mala ostať jeho pôvodná výška. Argumentovali tým, že nevedia, koľko ľudí o príspevok požiada či koľko to bude mestskú časť stáť. Poukázali tiež na to, že iné mestské časti, ktoré takýto pomoc zaviedli, začínali s nižšou sumou, prípadne bol počet žiadateľov limitovaný. Do budúcnosti sa však zvýšeniu v rámci finančných možností samosprávy nebránili. Otvorili tiež otázku finančnej pomoci pre učiteľov, ktorí majú za sebou dva národné roky pandémie a v súčasnosti musia riešiť aj situáciu s ukrajinskými deťmi.



Finančný príspevok vo výške 80 eur schválili poslanci vlani v novembri. Už vtedy starosta Rudolf Kusý nevylúčil, že výška príspevku sa bude zvyšovať, keďže miestny úrad navrhoval pôvodne vyššiu sumu, akú nakoniec odsúhlasilo zastupiteľstvo. Mestská časť zatiaľ žiadny príspevok nevyplatila, keďže aj pôvodné VZN malo nadobudnúť účinnosť v júli 2022.



Podobný príspevok poskytuje napríklad Petržalka, ktorá má odsúhlasených 90 eur mesačne. Na aktuálny školský rok sú vyčlenené financie pre 40 detí.