Nové mládežnícke parlamenty budú v Hlohovci a Galante

Hlohovec/Galanta 13. marca (TASR) - Mestá Hlohovec a Galanta zverejnili výzvy pre mladých ľudí na účasť v miestnych mládežníckych parlamentoch. Majú byť zrkadlom predstáv nastupujúcej generácie o fungovaní vecí v miestach, kde žijú. Do oboch novovznikajúcich je ešte možnosť prihlásiť sa, informujú o tom obe samosprávy.



V Hlohovci bude mládežnícky parlament poradným orgánom komisie kultúry a vzdelávania mestského zastupiteľstva. Mladí Hlohovčania vo veku od 15 do 30 rokov sa môžu prihlásiť do konca apríla, prípadne sa predtým stretnúť s primátorom Ivanom Baranovičom osobne na troch avizovaných mítingoch na stredných školách. Prvý sa koná v stredu na Spojenej škole na Nerudovej ulici, o týždeň, 20. marca na Strednej odbornej škole technickej a 4. apríla na Gymnáziu Ivana Kupca. Okrem stredoškolákov a vysokoškolákov sa do mládežníckeho parlamentu môžu hlásiť aj žiaci končiacich ročníkov základných škôl. Cieľom je spojiť mladých ambicióznych ľudí, ktorým záleží na živote v meste.



V Galante majú mladí možnosť prihlásiť sa nateraz do 15. marca. V meste chcú dať možno angažovať sa vo veciach verejných vekovej kategórii od 14 do 26 rokov, parlament má pomôcť pestovať u mladých ľudí spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, iniciovať a organizovať športové, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, voľnočasové, a ekologické aktivity. Podľa predstáv samosprávy bude mládežnícky parlament spolupracovať najmä s primátorom, s odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve, tiež s koordinátorom práce s mládežou a mimovládnymi organizáciami.



V rámci Trnavského kraja funguje mládežnícky parlament v Senici a nedávno ho založili aj v krajskej Trnave.