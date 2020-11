Nové multigolfové ihrisko v Leviciach je jedným z jedenástich na svete

Levice 4. novembra (TASR) – V Leviciach vzniklo koncom októbra netradičné športovisko – multigolfové ihrisko. „Vo svete bolo doteraz vybudovaných len desať multigolfových ihrísk, z toho päť vo Fínsku, kde je discgolf tretím najpopulárnejším športom. Ihrisko v Leviciach je jedenáste,“ informovala Adriana Macáková z Mestského úradu v Leviciach. Celkové náklady na vybudovanie ihriska dosiahli 13.950 eur.



Multigolfové ihrisko sa nachádza v lokalite medzi ulicami M.R. Štefánika, Tekovská a Ľ. Podjavorinskej. Vybavenie pre hru (palice na parkgolf, disky na discgolf) si môžu záujemcovia zapožičať za vratnú zálohu na neďalekých tenisových kurtoch.



Multigolf je nenáročná športová aktivita pre celú rodinu, v rámci ktorej si hráči môžu vybrať spôsob hry - discgolf (hráči hádžu disky do košov), parkgolf (hráči odpaľujú loptičku plastovou golfovou palicou do jamiek), futbalgolf (hráči kopú futbalovú loptu do jamiek). Jednotlivé multigolfové jamky majú integrovaný discgolfový kôš a popisy jamiek. Niektoré jamky disponujú drobnými prekážkami pre zvýšenie atraktivity hry, ako sú prekážky v podobe ležiaceho kmeňa alebo jamka umiestnená v tvare sopky.