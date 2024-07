Nové nariadenie má v Senici riešiť hluk v bytových domoch

Senica 16. júla (TASR) - Nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o verejnom poriadku na území mesta Senica má zlepšiť kvalitu života obyvateľov tým, že im poskytne účinné nástroje na riešenie problémov s hlukom v bytových domoch a inými rušivými činnosťami. Nariadenie vstúpilo do platnosti 8. júla. Mesto Senica o tom informuje na svojom webe.



"Mesto sa týmto krokom snaží zabezpečiť pokojnejšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých občanov a zároveň im pomôže lepšie sa domáhať svojich práv a záujmov," doplnila samospráva. Nové VZN zároveň ruší staršie nariadenia o obmedzeniach predaja alkoholu a používania pyrotechniky.



Nové nariadenie obmedzuje hlučné stavebné práce a iné činnosti v bytových domoch počas sviatkov, dní pracovného pokoja a vo večerných hodinách počas pracovných dní. Prevádzky, ktoré sú v bytových domoch, zase nesmú po 22.00 h produkovať hluk a rušiť tak obyvateľov v dome. V opačnom prípade im hrozí sankcia až do výšky 6638 eur.



VZN obsahuje i pravidlá na udeľovanie súhlasov na použitie pyrotechniky. Mesto definuje objekty, okolo ktorých je do 250 metrov úplný zákaz jej používania. Ide predovšetkým o domovy pre seniorov, polikliniku a útulok pre psy.



VZN upravuje aj konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách. Jeho požívanie je zakázané na verejne prístupných miestach vrátane areálov škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a detských ihrísk.