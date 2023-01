Nové obstarávanie na obnovu Spišského hradu chcú vyhlásiť tento mesiac

Spišské Podhradie 22. januára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) pracuje na pokračovaní rekonštrukčných prác na Spišskom hrade a finalizuje podklady na vyhlásenie nového verejného obstarávania. Námestník generálneho riaditeľa SNM pre úsek komunikácie Jozef Bednár pre TASR potvrdil, že vyhlásiť by ho chceli ešte tento mesiac.



"Hlavné stavebné práce budú na Spišskom hrade obnovené po uzatvorení zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom. Súťaž určí aj konečnú sumu, za ktorú budú opravené Románsky palác z 13. storočia, západné paláce a hradná kaplnka," uviedol Bednár. O finančnom pokrytí obnovy bude SNM po uzavretí súťaže rokovať s Ministerstvom kultúry SR.



Do odstúpenia zmluvy o dielo s pôvodným zhotoviteľom sa ešte stihla zrealizovať sanácia brala pod románskym palácom, zastrešili kaplnku a začali sa aj reštaurátorské práce v exteriéri a interiéri kaplnky. Okrem toho sa vykonal archeologický výskum, ktorý súvisel s prípravou prác na románskom a západných palácoch, bude sa v ňom pokračovať aj neskôr. "Okrem toho sa zrealizoval reštaurátorský výskum západných palácov, ktorý bol ukončený Návrhom na reštaurovanie," doplnil Bednár.



Od zmluvy o dielo s pôvodným zhotoviteľom SNM odstúpilo na jar minulého roku. Dôvodom bolo dlhodobé a pokračujúce neuhrádzanie splatných záväzkov zhotoviteľa stavby, spoločnosti Bing Stav, voči svojim subdodávateľom, rovnako tak i nevykonávanie, respektíve meškanie dohodnutých prác. Náklady na obnovu sa mali pohybovať na úrovni 4,8 milióna eur. Rekonštrukcia sa začala v júni 2021 a práce mali trvať približne štyri roky.



Po vypovedaní zmluvy sa začalo vypratávanie staveniska a príprava nového verejného obstarávania. Obnova hradu však podľa Bednára pokračovala, zrealizovalo sa tam viacero menších odborných prác. "SNM začalo v roku 2022 aj predprojektovú a projektovú prípravu na 3. etapu obnovy hradu, ktorej predmetom bude obnova východných palácov a ďalších častí," upozornil Bednár s tým, že rovnako sa pripravujú aj na čerpanie európskych fondov. Z tých by mala byť financovaná 3. až 5. etapa obnovy Spišského hradu v rokoch 2023 – 2028.