Nové ochorenia, súvisiace s rôznymi poruchami imunity, stále pribúdajú

Vysoké Tatry 22. októbra (TASR) - Nových ochorení, súvisiacich so získanými či vrodenými poruchami imunity, pribúda. Pred začiatkom 42. spoločného zjazdu českých a slovenských alergológov a klinických imunológov, ktorý sa tento týždeň koná vo Vysokých Tatrách, na to upozornil odborný garant konferencie Miloš Jeseňák. Očakávajú účasť približne tisícky odborníkov z tejto oblasti zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa budú venovať i tejto téme.
„Motto štvordňového podujatia je medicína založená na dôkazoch. Chceme predstaviť súčasné trendy v diagnostike a liečbe imunitne podmienených ochorení v jednotlivých častiach nášho odboru, od klasických najčastejších alergických ochorení, cez poruchy imunity, problematiku očkovania, získaných porúch imunity až po najnovšie trendy diagnostiky,“ priblížil Jeseňák.
Odborníci sa budú venovať i samotnej liečbe alergických ochorení, keďže vďaka alergénovej imunoterapii je možné alergický zápal nielen potláčať, ale podávaním vhodnej terapie ho aj vyliečiť. Dôležitým predpokladom je však správna diagnostika. Ďalšou oblasťou budú získané a vrodené poruchy imunity, ktoré v súčasnosti predstavujú viac ako 500 syndrómov. Jeseňák upozornil, že nové ochorenia sú z oblastí veľmi špecifických častí imunitného systému.
„Tento rok vyšla nová klasifikácia, ktorá predstavila nové ochorenia. Niektoré z nich sú založené na tom, že zlyháva proces tolerancie a tí pacienti, najmä detského veku, potom majú široké spektrum stavov, kedy imunitný systém napáda a poškodzuje vlastné orgány. Zároveň sa budeme venovať širokému spektru získaných porúch imunity, ktoré sú veľmi časté a negatívne vplývajú na kvalitu života. Samostatnou témou bude očkovanie v špeciálnych situáciách, pri rôznych chronicky rizikových pacientoch, v tehotenstve, počas dojčenia a podobne. Opäť je veľa nových postupov a odporúčaní medzinárodných spoločností a tie chceme prezentovať,“ dodal Jeseňák.
Prezident kongresu Peter Čižnár podotkol, že rovnako ako iné medicínske odbory aj alergológia a klinická imunológia zaznamenávajú každoročne pokrok v poznatkoch. Tie podľa neho zlepšujú diagnostiku a liečbu porúch imunity a vedú k vyššej kvalite života pacientov. Dodal, že tradičný pohľad na alergie v intenciách symptómov a prejavov orgánového poškodenia sa v posledných rokoch mení smerom ku klasifikácii založenej na mechanizmoch jednotlivých chorobných jednotiek. „Postupy založené na medzinárodnom konsenze sú jedinou správnou metódou práce, ktorá vyvažuje náklady a výsledok, teda efektivitu aj v našom prostredí limitovaných zdrojov,“ uzavrel Čižnár.
