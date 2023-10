Nové oddelenie anestéziológie v bojnickej nemocnici otvoria na jar

Bojnice 19. októbra (TASR) - Stavebné práce na novom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach dokončia do konca roka, prvých pacientov by tam nemocnica mala hospitalizovať na jar budúceho roka. Investíciu v hodnote približne päť miliónov eur zaplatí z plánu obnovy a odolnosti.



Výstavba nového oddelenia sa oproti pôvodnému plánu predĺžila, zvýšili sa jej i náklady. "Rekonštrukcia sa deje v 60-ročnej budove, projektové výkresy boli úplne iné ako realita. Bojovali sme s priestormi, stavebnými materiálmi, ktoré tu vôbec nemali byť. Z toho vyplývali nové statické posudky, všetko sme však zvládli," spomenul riaditeľ nemocnice Peter Glatz počas kontrolného dňa na stavbe.



Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podľa neho hradil časť investície pôvodne zo svojho rozpočtu, nemocnica ju preplatí z peňazí, ktoré dostala z plánu obnovy v rámci veľkých projektov. Od štátu ich dostala ako prvá.



Dodávateľom stavebných prác je trenčianska spoločnosť Keraming. "Aj po predĺžení termínu nás zhotoviteľ informoval, že stavebne nové oddelenie dokončí do konca tohto roka, pričom stavebná časť stojí štyri milióny eur," ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška.



Nemocnica už podľa neho obstarala nové technológie a prístroje za približne milión eur. "Súťaž pôjde ešte na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie. Ak všetko pôjde v poriadku, dodané by mali byť v marci alebo apríli budúceho roka. Potom by mohlo oddelenie aj začať fungovať," avizoval.



Glatz pripomenul, že OAIM v bojnickej nemocnici sídlilo vždy v dočasných priestoroch, súčasne od roku 2011 sa v okolí rušili lôžkové oddelenia vrátane oddelení intenzívnej medicíny. "Toto OAIM s kapacitou desať lôžok tak bude veľkou pomocou pre pacientov v našom regióne, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť," skonštatoval Glatz.



Z prostriedkov plánu obnovy je už preplatená i investícia do vybudovania nového urgentného príjmu, ktorý TSK hradil zo svojho rozpočtu. "Pevne verím, že aj toto oddelenie bude preplatené z plánu obnovy, preto sú tam aj viaceré kontroly," dodal Baška.