Nové oddelenie v Topoľčanoch skráti čakacie doby na operácie

Topoľčany 3. februára (TASR) – Nemocnica Svet zdravia Topoľčany vybudovala nové oddelenie centrálnych operačných sál. Nové pracovisko bolo financované z európskych štrukturálnych fondov. Celková výška investície dosiahla takmer osem miliónov eur, z toho približne milión eur spolufinancovala nemocnica z vlastných zdrojov, potvrdil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.Nové pracovisko by malo priniesť skrátenie čakacích lehôt na operácie, čo je podľa Čuhu veľkým pozitívom vzhľadom na dlhotrvajúcu pandemickú situáciu a enormné množstvo odložených operácií. V nemocnici len na ortopedickom oddelení čaká na operáciu približne 900 pacientov. Spustením nových operačných sál v plnej prevádzke sa čakacie lehoty môžu do jedného roka znížiť na menej ako polovicu.povedal riaditeľ nemocnice Viktor Dudáš.Nemocnica v Topoľčanoch by sa zároveň mala stať nadregionálnym centrom akútnej medicíny pre širší región Nitrianskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti dosahuje spádová oblasť nemocnice pre chirurgické odbory 100.000 obyvateľov. Podľa odhadu Dudáša bude nemocnica vďaka novému pracovisku vedieť poskytnúť zdravotnú starostlivosť pre viac ako 150.000 ľudí.Súčasťou nového oddelenia je šesť nových operačných sál, ktoré sú koncentrované do jedného centrálneho priestoru. Dve sály sú vhodné na traumatologické a ortopedické operácie, ďalšie dve sály sú primárne určené na laparoskopické a artroskopické výkony. Samotné operačné sály sú dekontaminačnou miestnosťou prepojené aj s centrálnou sterilizáciou, ktorá sa nachádza v ich tesnej blízkosti a je spojená s centrálnym sterilným skladom. Nová prevádzka skráti prestoje medzi jednotlivými operáciami, pretože umožní rýchlejšiu dezinfekciu a sterilizáciu priestorov.Zo stavby nových operačných sál bolo podľa slov Dudáša potrebné ručne vyviezť 1750 ton sutiny.povedal riaditeľ. Topoľčianska nemocnica je jednou z najstarších na Slovensku, pôvodné operačné sály mali viac ako 50 rokov.