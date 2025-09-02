< sekcia Regióny
Nové oddeľovače na Vajanského nábreží umiestnia v priebehu septembra
Zdržanie oproti pôvodnému plánu, ktorý rátal s výmenou na začiatku augusta, spôsobil problém na strane dodávateľa oddeľovačov.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Nové oddeľovače, ktoré majú na Vajanského nábreží nahradiť betónové obrubníky medzi cyklotrasou a jazdným pásom pre vozidlá, má mesto nainštalovať v priebehu septembra. Zdržanie oproti pôvodnému plánu, ktorý rátal s výmenou na začiatku augusta, spôsobil problém na strane dodávateľa oddeľovačov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Oddeľovače sme objednali ešte v máji, začiatkom leta nás výrobca informoval, že sú vyhotovené. Žiaľ, na strane dodávateľa nastal problém s ich doručením. Dodané majú byť v najbližších dňoch,“ uviedol hovorca hlavného mesta. Po doručení, ešte v priebehu septembra, plánuje mesto podľa jeho slov nové oddeľovače osadiť.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo na konci júla, na tlačovom brífingu, týkajúcom sa dopravných zmien v meste, avizoval, že oddeľovače sa budú inštalovať na začiatku augusta. Počas prázdninového mesiaca však magistrát priznal problém s doručením na strane dodávateľa.
Zmenu oddeľovačov na Vajanského nábreží avizoval magistrát už v polovici februára. Bola to reakcia na ministerstvo dopravy, ktoré vlani na jeseň nariadilo upraviť cyklotrasu a odstrániť obrubníky spôsobujúce podľa rezortu nehody. Mesto nevidelo vo svojom predchádzajúcom postupe pochybenie, v reakcii však avizovalo zámer umiestniť na komunikácii riešenie, ktoré vyhovie požiadavkám ministerstva dopravy, má súhlas dopravného inšpektorátu a zároveň spĺňa predstavu mesta.
Nové prvky majú byť dostatočne vysoké, aby chránili cyklotrasu, a zároveň prostredníctvom mäkšieho materiálu z recyklovaného plastu, vďaka viacerým zabudovaným reflexným prvkom a skoseným hranám budú tiež šetrnejšie k autám.
