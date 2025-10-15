Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

Nové odpadkové nádoby v Topoľčanoch pomôžu pri recyklácii ohorkov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász

Podľa mesta sa vďaka špeciálnym odpadkovým nádobám môžu aj fajčiari zapojiť do cirkulárnej ekonomiky.

Autor TASR
Topoľčany 15. októbra (TASR) - V uliciach Topoľčian pribudli nové nádoby učené na zber cigaretových ohorkov. Podľa mestského úradu budú slúžiť na ich recykláciu a následné druhotné využitie.

Nádoby už boli inštalované v centre mesta, na pešej zóne, v blízkosti inštitúcií a na ďalších frekventovaných miestach. „Potom, ako sa vyzbierajú, odvezú sa a pridajú sa do asfaltovacích zmesí. Cigarety sa tak menia na nové cesty,“ vysvetlila radnica.

Podľa mesta sa vďaka špeciálnym odpadkovým nádobám môžu aj fajčiari zapojiť do cirkulárnej ekonomiky. „Veríme, že ich budú čo najviac využívať. Vďaka tomu budú menej znečisťovať verejné priestory a namiesto toho pomôžu odpad po cigarete zhodnotiť,“ doplnila radnica.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete