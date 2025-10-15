< sekcia Regióny
Nové odpadkové nádoby v Topoľčanoch pomôžu pri recyklácii ohorkov
Podľa mesta sa vďaka špeciálnym odpadkovým nádobám môžu aj fajčiari zapojiť do cirkulárnej ekonomiky.
Autor TASR
Topoľčany 15. októbra (TASR) - V uliciach Topoľčian pribudli nové nádoby učené na zber cigaretových ohorkov. Podľa mestského úradu budú slúžiť na ich recykláciu a následné druhotné využitie.
Nádoby už boli inštalované v centre mesta, na pešej zóne, v blízkosti inštitúcií a na ďalších frekventovaných miestach. „Potom, ako sa vyzbierajú, odvezú sa a pridajú sa do asfaltovacích zmesí. Cigarety sa tak menia na nové cesty,“ vysvetlila radnica.
Podľa mesta sa vďaka špeciálnym odpadkovým nádobám môžu aj fajčiari zapojiť do cirkulárnej ekonomiky. „Veríme, že ich budú čo najviac využívať. Vďaka tomu budú menej znečisťovať verejné priestory a namiesto toho pomôžu odpad po cigarete zhodnotiť,“ doplnila radnica.
