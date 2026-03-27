Nové partnerstvo má zjednodušiť prechod z odborného vzdelávania na VŠ
Memorandum podpísali predstavitelia rezortu, ŠIOV, TUKE, SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie.
Autor TASR
Košice 27. marca (TASR) - Kľúčoví partneri zo vzdelávacieho sektora, verejnej správy aj zamestnávateľského prostredia v piatok uzavreli na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) memorandum o porozumení. Jeho cieľom je plynulejší prechod zo stredného odborného vzdelávania na vysoké školy a lepšie prepojenie s praxou. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Memorandum podpísali predstavitelia rezortu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), TUKE, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie.
Podľa štátneho tajomníka MŠVVaM pre vysoké školstvo a akademický výskum Róberta Zsemberu je memorandum príkladom pre celé Slovensko, ako možno reálne urýchliť kariérny rast absolventov stredných odborných škôl. „Flexibilnejšia nadväznosť stredného odborného a vysokoškolského štúdia, silnejšie možnosti jeho prepojenia s praxou - to všetko sú moderné princípy vzdelávania, ktoré podporuje nový zákon o vysokých školách,“ povedal.
Rezort pripomenul, že nový zákon od septembra umožní absolventom vyššieho odborného štúdia plynule nadviazať na ich doterajšie vzdelanie bez nutnosti začínať na vysokej škole od nuly. Vďaka uznávaniu nadobudnutých vedomostí a zručností nebudú musieť opakovane absolvovať rovnaké predmety, čo im umožní získať bakalársky titul efektívnejšie.
Aktivita, ktorú ŠIOV so svojimi partnermi spúšťa, je podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) dôkazom, že cesta zo strednej odbornej školy na technickú univerzitu je otvorená a uznanie praktických zručností sa stáva štandardom.
Riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár v tejto súvislosti vyzdvihol aj spoluprácu inštitútu so Švajčiarskom. „V rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce prinášame na Slovensko inšpirácie zo systému, ktorý vo svete generuje špičkových odborníkov,“ povedal.
Rektor TUKE Peter Mésároš víta pilotný projekt, ktorý bol spečatený podpisom memoranda a ktorým sa oficiálne spúšťa mechanizmus zvýšenia priepustnosti medzi vyšším odborným vzdelávaním a vysokoškolským štúdiom. „Vnímame to ako jedinečnú príležitosť pre absolventov vyššieho odborného vzdelávania rozvíjať svoj talent, praktické zručnosti a ambície v modernom univerzitnom prostredí študijného programu Informatika na našej fakulte elektrotechniky a informatiky,“ povedal pre TASR.
