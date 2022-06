Nové plavecké centrum stálo 2,7 milióna eur, je u nás najmodernejšie

Poprad 10. júna (TASR) - V Poprade v piatok slávnostne otvorili nové plavecké centrum. Bazén v miestnom akvaparku zrekonštruovali za približne 2,7 milióna eur aj vďaka dotácii z Fondu na podporu športu (FNPŠ). Výstavba trvala približne šesť mesiacov a pre zdražovanie cien materiálov sa o približne päť percent zvýšil aj rozpočet projektu. Riaditeľ popradského akvaparku Richard Pichonský doplnil, že sa podarilo dodávateľov zazmluvniť dostatočne vopred, a tak zvýšenie nebolo až také vysoké.



"Pôvodný 50-metrový bazén tu bol takmer 40 rokov, verím, že aj tento nový vydrží aspoň toľko. V posledných rokoch sa venujeme hlavne investíciám do športovej infraštruktúry. Použili sme najmodernejšie technológie, takže tento bazén poskytne zázemie nielen pre miestnych plavcov, ale aj športovcov v rámci celej Európy," zdôraznil riaditeľ. Bazén má 16 profesionálnych olympijských skokanských mostíkov, hĺbka je 135, respektíve 180 centimetrov. Pri rekonštrukcii použili najmodernejší filtračný systém, UV filtre a vybudoval sa tiež špeciálny predohrev, čo umožní šetriť zhruba 30 percent prevádzkových nákladov.



Prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek zhodnotil, že ide o najmodernejší plavecký bazén na Slovensku. "Pre mňa je to úplný sviatok, pretože na Slovensku sa doteraz bazény len zatvárali a toto je akýsi prelom. Verím, že sa budú rekonštruovať a otvárať aj ďalšie a budú rovnako spĺňať najmodernejšie kritériá," skonštatoval. SPF má v súčasnosti členskú základňu okolo 4500 plavcov, je však podľa Šuleka limitovaná počtom bazénov. Ak budú športoviská pribúdať, prezident federácie verí, že sa zvýši aj počet plavcov a možno aj takých kvalitných, ako bola Martina Moravcová. "Plávanie je základ a mal by ho ovládať každý jeden mladý človek," upozornil Šulek.



Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) pri príležitosti otvorenia nového športoviska upozornil, že prínos bude mať aj z pohľadu cestovného ruchu. "Každá investícia do športovej infraštruktúry podporuje aj turizmus," skonštatoval minister s prianím, aby takýchto športovísk bolo viac. Nový bazén pokrstil spolu s ďalšími zástupcami samosprávy a športových odvetví snehom z Gerlachovského štítu.



"Fond prispel úspešnému uchádzačovi o dotáciu 50 percentami z celkového rozpočtu, myslím, že sú to veľmi dobre vynaložené peniaze," zhodnotil predseda správnej rady FNPŠ Ladislav Križan. Dodal, že fond už podporil približne 200 projektov, popradské plavecké centrum je jeden z prvých, ktorý sa už podarilo zrealizovať. Čo sa týka plaveckej infraštruktúry, dotáciu získali na rekonštrukciu plavární aj v Trnave, Nitre, Žiari nad Hronom či v Starej Ľubovni a úplne novú plaváreň majú postaviť v Ružomberku.