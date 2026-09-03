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Nové politické hnutie Spoločný Cieľ chce meniť politiku zdola
Kandidátku strany v nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách tvoria osem žien a osem mužov.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Budovať politiku zdola, vedenú spoločnými cieľmi, je ambíciou nového politického subjektu na slovenskej scéne. Pod názvom Spoločný Cieľ sa jej členovia chystajú osloviť voličov v hlavnom meste v októbrových samosprávnych voľbách. Informovali o tom v tlačovom vyhlásení.
Nové politické hnutie, ktoré Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo ako prvý a k 2. septembru doteraz jediný nový politický subjekt v tomto roku, sa zrodilo zo spolupráce v rámci rovnomenného poslaneckého klubu, ktorý už šesť rokov pôsobí v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti Bratislava-Rača. Kandidáti za Spoločný Cieľ preto budú kandidovať do samosprávnych orgánov v tejto mestskej časti, rovnako sa budú uchádzať o hlasy voličov aj vo Vajnoroch v prípade kandidátov zastupujúcich spoločný obvod Rača-Vajnory v zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.
„Svoje politické aktivity začíname na stupňoch, kde možno výsledky a rozhodnutia najlepšie posúdiť podľa konkrétnych zmien v každodennom živote obyvateľov,“ upozornil predseda hnutia a zároveň aj kandidát na starostu Rače Ján Polakovič.
Hnutie chce podľa jeho slov práve v prostredí samosprávy dokázať, že politika sa dá robiť konštruktívne, slušne, bez osobných útokov a ideologického rozdeľovania ľudí. „Máme záujem ukázať, že politické strany by nemali vznikať na základe ideológií a záujmov jednotlivcov, ale na spoločných cieľoch, ktoré môžu krajinu posúvať dopredu,“ dodal.
Polakovič zároveň deklaroval, že spolu s ďalšími členmi je pripravený prevziať zodpovednosť za smerovanie bratislavskej Rače i ďalších úrovní samosprávy, v ktorých získajú mandáty. „Ak sľubujeme meniť politickú kultúru zdola, dokážeme to tým, že začneme od seba,“ zdôraznil predseda Spoločného Cieľa.
Kandidátku strany v nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách tvoria osem žien a osem mužov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Nové politické hnutie, ktoré Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo ako prvý a k 2. septembru doteraz jediný nový politický subjekt v tomto roku, sa zrodilo zo spolupráce v rámci rovnomenného poslaneckého klubu, ktorý už šesť rokov pôsobí v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti Bratislava-Rača. Kandidáti za Spoločný Cieľ preto budú kandidovať do samosprávnych orgánov v tejto mestskej časti, rovnako sa budú uchádzať o hlasy voličov aj vo Vajnoroch v prípade kandidátov zastupujúcich spoločný obvod Rača-Vajnory v zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.
„Svoje politické aktivity začíname na stupňoch, kde možno výsledky a rozhodnutia najlepšie posúdiť podľa konkrétnych zmien v každodennom živote obyvateľov,“ upozornil predseda hnutia a zároveň aj kandidát na starostu Rače Ján Polakovič.
Hnutie chce podľa jeho slov práve v prostredí samosprávy dokázať, že politika sa dá robiť konštruktívne, slušne, bez osobných útokov a ideologického rozdeľovania ľudí. „Máme záujem ukázať, že politické strany by nemali vznikať na základe ideológií a záujmov jednotlivcov, ale na spoločných cieľoch, ktoré môžu krajinu posúvať dopredu,“ dodal.
Polakovič zároveň deklaroval, že spolu s ďalšími členmi je pripravený prevziať zodpovednosť za smerovanie bratislavskej Rače i ďalších úrovní samosprávy, v ktorých získajú mandáty. „Ak sľubujeme meniť politickú kultúru zdola, dokážeme to tým, že začneme od seba,“ zdôraznil predseda Spoločného Cieľa.
Kandidátku strany v nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách tvoria osem žien a osem mužov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.