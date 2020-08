FOTO: Nové priestory v NÚDCH majú dieťaťu pomôcť zbaviť sa stresu

Na snímke primár Rádiologického oddelenia Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Štefan Pavlík počas odovzdania sonografickej ambulancie a čakárne Rádiologického oddelenia NÚDCH v Bratislave 20. augusta 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 20. augusta (TASR) – Sonografické vyšetrenie a čakanie naň bude pre pacientov v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Kramároch o niečo príjemnejšie. Nemocnica uviedla do prevádzky priestory sonografickej ambulancie a čakárne s novým vizuálom, ktorý má pomôcť detským pacientom zbaviť sa napätia. Na návrh vizuálu priestorov NÚDCH vyhlásil súťaž pre študentov z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Nosnú časť víťazného návrhu študentky Adriany Ondrušovej tvorí takzvaná lenikulárna stena v čakárni s ilustráciami zvierat, ktoré sa pri pohybe popri nej menia.vysvetlila Ondrušová.V čakárni pribudol aj nový nábytok vo výrazných veselých farbách. V priestoroch sonografie je nábytok svetlý, drevený, aby sa ambulancia opticky zväčšila a rozjasnila. Študent Erich Bačo vytvoril pre deti tiež animácie na televízne obrazovky, pričom jedna obrazovka sa nachádza aj na strope nad vyšetrovacím stolom, aby sa deti počas vyšetrenia mohli sústrediť na príjemné vnemy.priblížila medicínska riaditeľka NÚDCH Jana Kosnáčová. Po príchode do ambulancie môže podľa nej pohľad na animácie a tiež príjemný prístup zdravotníkov k dieťaťu skrátiť vyšetrenie. Dieťa sa nerozplače a vyšetrujúci má dosť priestoru na to, aby v pokoji vykonával svoju činnosť.Nové priestory vznikli v spolupráci so spoločnosťou Siemens a Nadáciou Volkswagen Slovakia. Do prístrojového vybavenia rádiologického oddelenia NÚDCH vďaka nim nedávno pribudol tiež špičkový prenosný ultrazvuk.