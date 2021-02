Nové priestory v Ľubovnianskej nemocnici plánujú otvoriť v apríli

Stará Ľubovňa 26. februára (TASR) – Ľubovnianska nemocnica už dokončila výstavbu nového urgentného príjmu, operačných a pôrodných sál a rozšírila aj RTG pracovisko a detské oddelenie. Pre TASR to uviedol riaditeľ nemocnice Peter Bizovský s tým, že vo štvrtok (25. 2.) už podali žiadosť na kolaudáciu a nové priestory tak plánujú otvoriť v strede apríla.



Podľa slov riaditeľa si stavebné práce vyžiadali vyše 4.000.000 eur, ktoré putovali z európskych zdrojov s päťpercentnou spoluúčasťou nemocnice. Z vlastných zdrojov nemocnice išlo ďalších 1,5 milióna eur na vybavenie týchto priestorov.



Ako priblížil Bizovský, čiastočne už skolaudovali nové rádiologické oddelenie aj chirurgiu. „Na nových operačných sálach pracujú chirurgovia aj gynekológovia. Kým sa robila chirurgia, pracovalo sa na gynekologických sálach a teraz, keď sa rekonštruuje gynekológia, tak na zrekonštruovaných chirurgických,“ vysvetlil.



V nemocnici v rámci obnovy vzniklo aj nové onkologické ambulantné oddelenie a pribudol aj externý výťah na poliklinike. Do prevádzky by ich mali uviesť v apríli. „Výťah nás stál okolo 120.000 eur a prestavba onkológie aj s novým zariadením sa pohybuje na úrovni približne 150.000 eur. Toto všetko je z vlastných zdrojov nemocnice,“ potvrdil Bizovský.



Ďalej ozrejmil, že v nemocnici má vzniknúť aj nový parkovací dom s priľahlými parkovacími miestami v sume 1.750.000 eur. S výstavbou chcú začať začiatkom apríla, pričom práce by mali trvať šesť mesiacov. „Ide o päťpodlažný parkovací dom, v ktorom by malo byť 162 parkovacích miest a v jeho okolí ďalších 40 až 50 miest. V areáli Ľubovnianskej nemocnice by tak malo vzniknúť cez 200 parkovacích miest pre zamestnancov, ako aj pacientov a klientov nemocnice,“ podotkol Bizovský. Ako dodal, nemocnica na to bude čerpať financie z vlastných zdrojov.