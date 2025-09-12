< sekcia Regióny
Nové profesionálne divadlo v Poprade čoskoro otvorí svoje brány
Sídlom nového divadla je budova bývalého kina Máj v mestskej časti Veľká.
Poprad 12. septembra (TASR) - Nové Divadlo Poprad čoskoro otvorí svoje brány pre verejnosť. Stane sa tak od 18. do 21. septembra v rámci festivalu Nádych. Umelecká šéfka divadla Ela Lehotská v piatok na tlačovej konferencii informovala, že prvou divadelnou inscenáciou bude hra 1474/Zažiť Poprad a umrieť, pod režisérskou taktovkou Popradčana Romana Olekšáka. Ide o fiktívnu hru o zabudnutom dievčati z prvého transportu židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice, po ktorom sa dochovalo len číslo 1474 a tri fotografie.
„Radšej urobiť niečo vážne a niečo zásadné, preto sme sa rozhodli spraviť práve túto tému. Od začiatku sme hľadali spôsob, ako to uchopiť, pretože je to tak emočne namáhavá záležitosť, že treba nájsť spôsob, aby to bolo pre diváka stráviteľné, aby to nebola len emotívna nálož. Snažili sme sa nájsť aj v tom najstrašnejšom záblesk humoru a odstupu. Už je len na divákoch posúdiť, či sa nám to podarilo,“ priblížil Olekšák.
Záštitu nad otváracím festivalom prebral veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák. Posledný deň podujatia organizátori pripravujú v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave. „Otvárame témy, ktoré chceme komunikovať, naša dramaturgia bude oveľa bohatšia. Na festivale sa budeme snažiť priniesť aj protiváhu tej ťažšej témy,“ uviedla Lehotská. Počas štyroch dní chcú priniesť plnohodnotný program pre všetky vekové generácie, návštevníci sa môžu tešiť aj na zahraničných hostí.
Dramaturgička Jana Ovšonková zdôraznila, že nové divadlo nebude len „na zábavu“. Chcú prinášať hlavne dôležité témy a zamerať sa na tvorbu inscenácií viazaných na históriu mesta a regiónu. Súčasťou repertoáru bude aj divadelná klasika a nová dráma, zároveň chcú dať priestor tvorbe mladých a inscenáciám s osobnou generačnou výpoveďou. V súčasnosti má divadelný súbor šesť kmeňových hercov. V repertoári bude mať postupne divadelné inscenácie pre dospelých, rodiny s deťmi a školy. Súčasťou programovej štruktúry budú aj diskusie, workshopy, umelecké večery i koncerty.
Sídlom nového divadla je budova bývalého kina Máj v mestskej časti Veľká. V divadle sa nachádza veľká sála s kapacitou 164 miest, štúdio pre ďalších 90 divákov a letná scéna pre stovku ľudí. Pri budove vznikne aj malá ružová záhrada.
