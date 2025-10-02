< sekcia Regióny
Nové projekty prinesú do Prešovského kraja investície za 15,6 mil. eur
Pre subregión Spiša boli schválené zámery horského dopravného integrovaného terminálu v Tatranskej Lomnici a modernizácia Základnej školy v Plavnici.
Autor TASR
Prešov 2. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má v rámci integrovanej územnej stratégie schválených ďalších 12 projektových zámerov za 15,6 milióna eur, ktoré budú v území Šariša, Spiša a horného Zemplína realizované z eurofondových zdrojov z Programu Slovensko 2021 - 2027. Odobrila ich Rada partnerstva PSK na svojom pondelkovom (29. 9.) zasadnutí. Platforma nateraz schválila už celkovo 219 zámerov za 217,6 milióna eur, a to z celkovej alokácie, ktorá je pre kraj na úrovni 293 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Nové investície smerujú do našich miest a obcí, a to konkrétne do obnovy miestnych komunikácií, vzdelávania, ale aj cestovného ruchu a verejnej dopravy. Projekty sú priamo šité na konkrétne samosprávy a zamerané na to, aby skvalitnili a zlepšili život ich obyvateľom,“ uviedol po zasadnutí Rady partnerstva PSK predseda kraja Milan Majerský.
Zasadnutie Rady partnerstva prinieslo schválenie 12 projektových zámerov v deviatich oblastiach. „V subregióne Šariša sa vďaka EÚ zdrojom z Programu Slovensko majú realizovať projektové zámery v obciach Bajerovce, ako i v mestách Prešov a Veľký Šariš. Ide napríklad o projekt tretej etapy rekonštrukcie Solivarskej ulice v Prešove, vytvorenie riešenia vodozádržných opatrení a retencie vody v Bajerovciach aj projekt vybudovania a rekonštrukcie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás vo Veľkom Šariši,“ uviedla Jeleňová.
Pre subregión Spiša boli schválené zámery horského dopravného integrovaného terminálu v Tatranskej Lomnici a modernizácia Základnej školy v Plavnici. V subregióne horný Zemplín dostali príležitosť na realizáciu viaceré zámery, ako je modernizácia systému triedeného zberu a revitalizácia námestia v Stropkove, revitalizácia parku v Uliči, autobusová stanica v Snine či oddychovo-kultúrne zóny v Topoli.
Rada partnerstva schválila i zámer PSK, ktorý cieli na vytvorenie partnerstva pre mládež.
PSK má podľa Jeleňovej na rezortných ministerstvách, ktoré sú poskytovateľmi pomoci z prostriedkov Programu Slovensko, nateraz predložených už takmer 150 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky s výškou podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na úrovni takmer 151 miliónov eur. Z toho schválených má 104 žiadostí za viac ako 112 miliónov eur (za zdroj EFRR) a zazmluvnených 51 žiadostí za 67 miliónov eur (za zdroj EFRR).
Zoznam schválených projektových zámerov je zverejnený na webstránke kraja.
„Nové investície smerujú do našich miest a obcí, a to konkrétne do obnovy miestnych komunikácií, vzdelávania, ale aj cestovného ruchu a verejnej dopravy. Projekty sú priamo šité na konkrétne samosprávy a zamerané na to, aby skvalitnili a zlepšili život ich obyvateľom,“ uviedol po zasadnutí Rady partnerstva PSK predseda kraja Milan Majerský.
Zasadnutie Rady partnerstva prinieslo schválenie 12 projektových zámerov v deviatich oblastiach. „V subregióne Šariša sa vďaka EÚ zdrojom z Programu Slovensko majú realizovať projektové zámery v obciach Bajerovce, ako i v mestách Prešov a Veľký Šariš. Ide napríklad o projekt tretej etapy rekonštrukcie Solivarskej ulice v Prešove, vytvorenie riešenia vodozádržných opatrení a retencie vody v Bajerovciach aj projekt vybudovania a rekonštrukcie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás vo Veľkom Šariši,“ uviedla Jeleňová.
Pre subregión Spiša boli schválené zámery horského dopravného integrovaného terminálu v Tatranskej Lomnici a modernizácia Základnej školy v Plavnici. V subregióne horný Zemplín dostali príležitosť na realizáciu viaceré zámery, ako je modernizácia systému triedeného zberu a revitalizácia námestia v Stropkove, revitalizácia parku v Uliči, autobusová stanica v Snine či oddychovo-kultúrne zóny v Topoli.
Rada partnerstva schválila i zámer PSK, ktorý cieli na vytvorenie partnerstva pre mládež.
PSK má podľa Jeleňovej na rezortných ministerstvách, ktoré sú poskytovateľmi pomoci z prostriedkov Programu Slovensko, nateraz predložených už takmer 150 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky s výškou podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na úrovni takmer 151 miliónov eur. Z toho schválených má 104 žiadostí za viac ako 112 miliónov eur (za zdroj EFRR) a zazmluvnených 51 žiadostí za 67 miliónov eur (za zdroj EFRR).
Zoznam schválených projektových zámerov je zverejnený na webstránke kraja.