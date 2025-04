Nové publikácie prezentujú staršie i novšie dejiny Levoče

Levoča 3. apríla (TASR) - V závere minulého roka vyšli dve publikácie, ktoré vnášajú nové svetlo do starších i novších dejín historického mesta Levoča a jeho okolia. Vydalo ich Spišské múzeum v Levoči a ešte v závere marca ich predstavili aj verejnosti. Informoval o tom vedúci oddelenia odborných činností SNM - Spišského múzea Jozef Kušnír.



V poradí deviate číslo ročenky múzea s názvom Acta Musaei Scepusiensis 2020 - 2023 vyšlo po štyroch rokoch. Obsahuje štúdie a články o výsledkoch výskumnej činnosti zamestnancov múzea a ďalších bádateľov v oblasti archeológie, histórie a umeleckej histórie. Prvý blok sa venuje stavebnému vývoju, histórii a obnove gotického domu na Mäsiarskej ulici, ktorý je v súčasnosti v správe múzea. Levočania ho poznajú pod názvom Stallung alebo mestská zbrojnica, hoci túto funkciu pravdepodobne nikdy nemal. Druhý blok dáva priestor príspevkom o Spišskom hrade či Kostole sv. Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove. Ďalšie dve časti predstavujú múzejné zbierky a odbornú činnosť múzea v ostatných rokoch.



Kniha s názvom Leucha 1249/Leutscha 1400 prináša čitateľom príspevky z dejín mesta od jej najstaršieho osídlenia koncom 14. storočia, s presahom do 15. storočia. Je potvrdením toho, že v stredoveku patrila Levoča medzi popredné hornouhorské mestá. Odborné štúdie sú v závere doplnené o katalóg významných historických artefaktov z uvedeného obdobia.



„Publikácia od kolektívu renomovaných autorov prináša mnoho nových, doteraz neznámych poznatkov o stredovekom vývoji Levoče, jej architektonických a umelecko-historických pamiatkach,“ poznamenal Kušnír. Jej vydanie finančne podporilo aj mesto. Primátor Miroslav Vilkovský upozornil, že publikácia je výsledkom náročnej práce autorov a výskumníkov, ktorí sa rozhodli pustiť do hlbokého skúmania histórie Levoče a jej vzťahov s okolitými regiónmi a susednými národmi. „Je významným príspevkom k našej histórii a kultúrnemu dedičstvu. Prezentácia týchto publikácií je nielen oslavou vzniku diela, ale aj oslavou našich koreňov, našej minulosti, ktorá utvárala identitu nášho mesta,“ skonštatoval Vilkovský.