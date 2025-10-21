< sekcia Regióny
Nové Senior centrum v areáli handlovskej nemocnice je takmer dokončené
Autor TASR
Handlová 21. októbra (TASR) - Nové Senior centrum Sv. Kataríny v areáli nemocnice v Handlovej je takmer dokončené. Prevádzku komunitného zariadenia pre 12 osôb za takmer 2,5 milióna eur plánujú spustiť do druhého kvartálu budúceho roka. TASR o tom v utorok informovala manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.
„Momentálne máme sfinalizovaných približne 90 percent stavby. V interiéri sa zabezpečuje už len odstraňovanie drobných chýb a nedorobkov, v exteriéri nás čakajú ešte sadové úpravy, realizácia spevnených plôch a finalizácia detailov, ako sú obklady stĺpov či strešných podhľadov,“ uviedol člen development tímu spoločnosti Miloš Brtko.
Počas realizácie projektu sa tím podľa neho stretol aj s niekoľkými nečakanými komplikáciami, ktoré si vyžadovali operatívne riešenia. „Najviac sme sa potrápili s nutnou preložkou elektroenergetických zariadení - dvoch stĺpov a podzemného vedenia, čo si vyžiadalo čas aj koordináciu so Stredoslovenskou distribučnou. Ostatné problémy sme riešili priebežne počas kontrolných dní, ktoré sú každý týždeň,“ doplnil.
Brtko zdôraznil, že výstavba napriek tomu napreduje podľa harmonogramu a stavebné práce ukončia do konca tohto roka. „Ďalej bude nasledovať zariaďovanie interiéru mobiliárom a zdravotno-technickým vybavením, ktoré sa uskutoční začiatkom budúceho roka. Predpokladáme, že nové priestory budú pripravené na spustenie prevádzky do druhého kvartálu roku 2026,“ uzavrel.
Senior centrum Sv. Kataríny rozšíri kapacity sociálnej starostlivosti v regióne. Spoločnosť ho financuje aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 1.337.628 eur. Zariadenie bude mať kapacitu pre 12 osôb. Jeho architektúru navrhli s dôrazom na plnú bezbariérovosť, bezpečný pohyb a domácu atmosféru. Objekt pozostáva z dvoch bytových jednotiek, každá s kapacitou šesť osôb, so spoločenskou zónou, kuchyňou, multifunkčnými miestnosťami a výstupom na krytú letnú terasu.
