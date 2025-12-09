< sekcia Regióny
Nové simulátory na leteckej fakulte pripravia riadiacich prevádzky
Nové simulačné centrum je vybavené tromi stanicami simulátorov najnovšej generácie.
Autor TASR
Košice 9. decembra (TASR) - Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v utorok slávnostne uviedli do prevádzky nové simulátory pre výcvik riadiacich letovej prevádzky. „Tento projekt predstavuje dôležitý krok k posilneniu odborného vzdelávania a príprave novej generácie špecialistov v oblasti leteckej dopravy,“ informovala fakulta.
Nové simulačné centrum je vybavené tromi stanicami simulátorov najnovšej generácie, ktoré poskytujú realistické prostredie na profesionálny výcvik civilných aj vojenských študentov v oblasti riadenia letovej prevádzky.
Modernizácia pracoviska bola podľa fakulty realizovaná vďaka podpore vedenia TUKE požiadavkám z praxe, kde dlhodobo chýbajú kvalifikovaní riadiaci letovej prevádzky, a tiež vďaka podpore spoločnosti, ktorá vyvíja a dodáva simulačné stanice.
Na slávnostnom akte prestrihnutia pásky sa zúčastnili rektor TUKE Peter Mésároš, riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR Miroslav Boháč, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti ALES Karol Trup a dekan Leteckej fakulty TUKE Peter Korba.
Nové simulačné centrum je vybavené tromi stanicami simulátorov najnovšej generácie, ktoré poskytujú realistické prostredie na profesionálny výcvik civilných aj vojenských študentov v oblasti riadenia letovej prevádzky.
Modernizácia pracoviska bola podľa fakulty realizovaná vďaka podpore vedenia TUKE požiadavkám z praxe, kde dlhodobo chýbajú kvalifikovaní riadiaci letovej prevádzky, a tiež vďaka podpore spoločnosti, ktorá vyvíja a dodáva simulačné stanice.
Na slávnostnom akte prestrihnutia pásky sa zúčastnili rektor TUKE Peter Mésároš, riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR Miroslav Boháč, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti ALES Karol Trup a dekan Leteckej fakulty TUKE Peter Korba.