Nové školské obvody piešťanskí poslanci nepodporili

Piešťany 18. marca (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva v Piešťanoch nedali zelenú návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na určenie obvodov základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Radnica ním chcela upraviť obvody tak, aby zodpovedali aktuálnym počtom žiakov v jednotlivých lokalitách a zároveň kapacite škôl. Proti zmene sa ozvali najmä rodičia, pedagógovia i priaznivci ZŠ na Vajanského ulici, ktorí v opatrení videli snahu o cielenú likvidáciu školy. Primátor Peter Jančovič to však rázne odmietol.



Proti reorganizácii školských obvodov, kde by sa okresal obvod ZŠ na Vajanského, vznikla podpisová akcia, s ktorou súhlasilo viac ako 300 Piešťancov. "My sme oslovili na začiatku riaditeľov všetkých ZŠ, aby uviedli, koľko prváckych tried môžu v nasledujúcom školskom roku otvoriť. Táto škola má menšiu kapacitu na to, koľko detí by tam malo nastúpiť do školy," povedal. Preto chceli niektoré ulice presunúť do iného obvodu.



Odporcovia VZN myšlienku svojho protestu podporili napríklad aj argumentom, že mesto neinvestuje do objektu ZŠ v porovnaní s investíciami do iných školských budov. To primátor rovnako odmietol. V hlasovaní o nových školských obvodoch nenašiel návrh dostatočnú podporu, a tak zostávajú školské obvody v podobe, ako to bolo doteraz.