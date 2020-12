VIDEO:Nové sypače sú pripravené na zapojenie sa do zimnej údržby ciest

Trnava 23. decembra (TASR) – Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prevzala od dodávateľa deväť vozidiel určených na letnú a zimnú údržbu ciest. Organizácia krajskej samosprávy dostala k dispozícii päť úplne nových sypačov s radlicami na odhŕňanie snehu a štyri vozidlá so zametacími nadstavbami, ku ktorým pribudnú aj sypacie nadstavby.



"Rozhodli sme sa pustiť do komplexnej obnovy zastaranej techniky. Po nových multifunkčných traktoroch, ktoré už pomáhajú pri údržbe ciest, sa súčasťou vozového parku stali ďalšie úplne nové vozidlá. Prevzali sme prvé sypače z 34 objednaných. Do marca budúceho roka očakávame dodanie aj ďalších nákladných áut a vymeniteľných nadstavieb či rozličného príslušenstva na letnú a zimnú údržbu," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.







V priebehu budúceho roka budú dodané ďalšie nové sedemmiestne nákladné autá so skriňovými a plachtovými nadstavbami alebo značkovacie auto. "Celková hodnota obstarávaných vozidiel bola pri verejnom obstarávaní odhadovaná na 15 miliónov eur. Vďaka dvojstupňovému obstarávaniu sa napokon hodnota zákazky dostala na sumu 11 miliónov eur bez DPH, čo s daňou predstavuje sumu približne 13 miliónov eur," doplnil riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



Rôzne prídavné zariadenia je možné využiť na nakladanie posypových materiálov, mulčovanie trávy alebo čistenie krajníc a rigolov popri cestách. Nová technika bude ekologickejšia aj ekonomickejšia, čo sa spotreby pohonných hmôt aj posypového materiálu týka. "Vozidlá zároveň budú komfortnejšie a bezpečnejšie pre zamestnancov, ktorí budú môcť reagovať na aktuálnu situáciu na cestách rýchlejšie a efektívnejšie," doplnil predseda TTSK.







Tohtoročný plán zimnej údržby kraja počíta so starostlivosťou o približne 1900 kilometrov ciest 200 zamestnancami a 100 kusmi techniky. "Popri asi 1600 kilometroch ciest II. a III. triedy vo svojej správe sa Správa a údržba ciest na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest bude starať aj o cesty I. triedy v Trnavskom aj Bratislavskom kraji," doplnil Trebichalský.