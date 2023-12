Nové sypače už jazdia na Orave, Liptove a Kysuciach

Žilina 22. decembra (TASR) - Do zimnej údržby v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pribudne sedem nových posypových vozidiel. Štyri z nich už dodali do závodov Správy ciest (SC) ŽSK v regiónoch Orava, Liptov a Kysuce. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Zvyšné tri posypové vozidlá pribudnú v najbližšom období do regiónov Liptov, Horné Považie a Turiec. Univerzálne posýpacie vozidlá v celkovej hodnote 2,1 milióna eur, sa budú využívať predovšetkým na horských prechodoch," spresnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Posýpacie vozidlá sú vybavené monitorovacím zariadením GPS, ktoré umožňuje pracovníkom dispečerských služieb sledovať v aktuálnom čase polohu a vykonávanú činnosť vozidiel - posyp, pluhovanie, pluhovanie s posypom, dodala riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.



Správa ciest ŽSK vykonáva zimnú údržbu 1416 kilometrov ciest druhej a tretej triedy, 493 kilometrov ciest prvej triedy a 17,5 kilometra rýchlostnej cesty R3 na základe zmluvy o údržbe s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Ide o obchvat Oravského Podzámku, obchvat Trstenej a obchvat Hornej Štubne.



Do zimnej údržby v ŽSK je v tomto roku zapojených 249 zamestnancov a 177 mechanizmov. Na zmierňovanie a odstraňovanie prekážok v zjazdnosti SC ŽSK využíva 50 meteorologických staníc po celom kraji.